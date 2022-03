Sagasti: "Es una intromisión del Poder Judicial decirle al Congreso cuándo sacar una ley"

Pero además, la legisladora por Mendoza aprovechó la presencia del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, en esa comisión que debate la reforma de aquel consejo, para darle al funcionario la posibilidad de que explique porqué sería "antidemocrático" que el presidente de la Corte Suprema presida también el Consejo de la Magistratura, algo que pretende evitar el proyecto del oficialismo, que el presidente Alberto Fernández envió al Congreso en diciembre pasado.

"Respecto de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, o no, del Consejo de la Magistratura. Teniendo en cuenta que la Corte Suprema ha declarado inconstitucional dos leyes en donde no se incluía su presidencia, bueno no quiero que hagamos futurología, pero no sé si se puede tener garantías de que una nueva ley que no considere eso, no se declare nuevamente inconstitucional, y haya una nueva intromisión de la Corte Suprema en la Casa de las Leyes", remarcó insistentemente Sagasti al consultar la postura del ministro Soria, sobre lo que podría pasar si el Senado apruebe el proyecto oficialista.

En evidente coincidencia con la senadora mendocina, y en su embestida contra la actitud de la Corte, el ministro de Justicia vaticinó: "Con el actuar errático de esta Corte Suprema, con el grotesco jurídico que ha generado esta gravedad institucional de paralizar el Poder Judicial, que no es un atentado contra el presidente o la vicepresidenta, es contra la ciudadanía. Con esta Corte, que tiene la mitad designada por decreto, con esta integración, que es capaz de atentar así contra el Congreso de la Nación, poniendo en operatividad una ley derogada".

Y avizóró: "Imagínense si a un juez así le vamos a dar la posibilidad de acumular también no solamente la administración de la Corte Suprema, sino también la administración y el presupuesto del Consejo de la Magistratura y elevar las ternas a ese juez que va a acumular semejante poder".

Consejo de la Magistratura.jpg Foto: Télam

Mariana Juri se quejó del "tratamiento exprés" de la reforma del Consejo de la Magistratura

En el debate que comenzó este martes en las comisiones conjuntas de Justicia y Asuntos Penales, y de Asuntos Constitucionales, y que se extendió por más de 3 horas, también sentó posición la senadora mendocina Mariana Juri, quien se quejó del "tratamiento express" que pretende hacer el oficialismo del proyecto que impulsa para reformar el Consejo de la Magistratura.

"Me gustaría que se hagan cargo del tratamiento exprés que le están dando, pasaron 9 meses desde que el Presidente anunció el 1 de marzo que iba a enviar el proyecto, hasta que lo envió, y sobretodo porque estuvimos 3 meses desde que su Gobierno nos estuvo prometiendo o amanezando, que iba a mandar 14 proyectos para tratar en sesiones extraordinarias, entre los cuales estaba el Consejo de la Magistratura, acá estuvimos todo el verano esperando y no pasó", dijo Juri

"Lo que me hace pensar que la propia interna que lamentablemente tienen en el Gobierno no les permitió convocarnos a extraordinarias, hubiésemos tenido más de tres hermosos meses para discutir estos temas", disparó Juri y le enrostró a Soria que "pertenece a un proyecto político bastante acostumbrado a no hacerse cargo de las cosas".

En su uso de la palabra, Juri pidió además encontrar "los canales de diálogo para encontrar el mejor proyecto que no nos suma en una crisis institucional. En ese camino nos van a encontrar".

https://twitter.com/mariana_juri/status/1506398145344774144 Hoy empezamos a defender la Justicia independiente asegurando el buen funcionamiento del #ConsejodelaMagistratura. Lo primero que le pedimos al kirchnerismo es que a la crisis económica que nos sometieron no le sumen una crisis institucional pic.twitter.com/OCWm1MpJMG — Mariana Juri (@mariana_juri) March 22, 2022

"Les puedo garantizar, que si hay un tema en lo que no hay grieta en el peronismo, es en el pésimo funcionamiento de la Justicia Argentina, y saben por qué porque lo padecimos, durante 4 años la persecución, el escarnio y la persecución mediático", remató Soria, en respuesta a la senadora Juri.

Cómo se conforma el Consejo de la Magistratura y cómo se modificó

La primera ley del Consejo de la Magistratura, que data de 1997, establecía que el organismo debía tener 20 integrantes. Estos eran 8 legisladores y un representante del Ejecutivo; 5 jueces -incluyendo el presidente de la Corte como presidente del Consejo-, 4 abogados y dos académicos.

En 2006 el Congreso aprobó una modificación, impulsada por la actual vicepresidenta y entonces senadora, Cristina Fernández de Kirchner, para disminuir los miembros a 13: 6 legisladores; un representante del Ejecutivo; 3 jueces -ninguno de la Corte-, dos abogados y un académico.

Pero el 16 de diciembre la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley del 2006 con la que se modificó la conformación a 13 miembros, y condicionó al Congreso a que sancione una nueva ley que la reemplace o que el Consejo vuelva a su anterior conformación de 20 miembros en un plazo de 120 días, que se cumplen el 16 de abril.

A principio de diciembre pasado el Gobierno envió un proyecto al Senado para modificar el órgano. El cambio más importante que propone es que los miembros aumenten de 13 a 17 al sumar un juez, dos abogados y un representante académico. Ninguno de los miembros que se sumarían pertenece al estamento político. También implementará paridad de género. Además, ninguno de los miembros sería de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como ocurre en la actualidad.