Rodolfo Suarez presentó un proyecto para que los convivientes también puedan heredar

Rodolfo Suarez busca ampliar derechos a las uniones convivenciales.

El artículo en la redacción del proyecto de Suarez agrega que los convivientes serán sucesores "en el mismo grado que el cónyuge supérstite y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive".

Los fundamentos de Suarez para impulsar el proyecto

En la fundamentación, el ex gobernador de Mendoza explica que "comparamos los derechos y deberes de los convivientes con los que da el matrimonio a los cónyuges, observamos que no tienen más obligaciones que las personas que viven en unión convivencial, salvo que no se heredan cuando fallece el conviviente".

Y señala: "Si bien la legislación reconoce a la convivencia de pareja muchos derechos y deberes, lo hace de manera limitada y mantiene diferencias entre las dos formas de organización familiar, la matrimonial y la convivencial".

Para Suarez, "esta diferenciación tiene un claro impacto en materia de derecho sucesorio, donde a la vez que se le reconoce vocación hereditaria al cónyuge, simultáneamente se le niega al conviviente.

+iLa pareja de hecho y la matrimonial son similares en la forma cómo se desarrolla la vida misma, un proyecto de vida en común, deberes y derechos recíprocos y proyectos".

Y es por eso que "es imprescindible reformar nuestra legislación para la atribución del derecho hereditario legal, a los convivientes, dado que permite reconocer una realidad cada vez más habitual y brindar seguridad jurídica a la familia en las distintas conformaciones que puede asumir".

Entre otras cuestiones, Rodolfo Suarez argumenta que "los casos son muchísimos" y que en la actualidad "los jóvenes conviven, se casan menos, llevan una vida en común durante 20 años y ante el fallecimiento de uno, el otro no tiene la facultad de pedir la apertura de la sucesión". Eso hace, dice Suarez, que también es abogado, que "muchas veces acudan a la sucesión como acreedores".

"Pero creo que esto es un derecho fundamental y en otras legislaciones está previsto", dice el senador nacional por Mendoza.