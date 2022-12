Rodolfo Suarez: "Festejar una inflación tan alta es muy grave"

Este jueves se conocieron los índices inflacionarios nacionales y también de la provincia. Según esas mediciones la inflación en Mendoza durante noviembre fue del 4,9%, el mismo que a nivel nacional. Desde febrero que el porcentaje no estaba por debajo del 5%.

Ahora el acumulado anual en nuestra provincia es del 87,6% y respecto al mismo mes del año pasado llegó al 94,6% de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza.

Por otra parte, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) nacional subió 4,9% en noviembre, con lo que acumuló en los 11 primeros meses del año un alza del 85,3%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

"En el Gobierno nacional no hay interlocutor, acordás algo con Alberto y después viene otro y te lo bocha"

Luego de las eternas y persistentes quejas del Gobierno de la provincia sobre la discriminación que dice sufrir de la Nación, en cuanto al reparto de fondos y asistencia, se le preguntó a Suarez porqué en 3 años de gestión no ha podido sentarse a una mesa de diálogo con el presidente.

Rodolfo Suarez y Alberto Fernández.jpg El gobernador Rodolfo Suarez se quejó de que en el Gobierno nacional no haya liderazgos claros con los que acordar. "Se puede acordar algo con Alberto y después viene otro sector de poder y te lo bocha", contó.

En su respuesta incluyó un vieja queja: "no hay interlocutores sólidos en el Gobierno nacional".

"¿Con quien se sienta uno a dialogar?, con el sector de Massa, con el Cristinismo o con el Albertismo. Esa es la gravedad de este gobierno nacional, que no hay un liderazgo claro para llegar a acuerdos. Un tema hay que tratarlo con uno y tratar de que no se moleste otro sector y obstaculice que eso no ocurra", marcó Suarez.

Por si hiciese falta ejemplificar esa situación, el gobernador insistió: "Uno se puede sentar a hablar algo con Alberto (Fernández), pero de repente algún otro sector del poder viene y lo bocha y eso es grave, eso nos ha perjudica mucho".

Rubro por rubro, la inflación en Mendoza

El ítem que más se incrementó durante noviembre fue Vivienda y Servicios Básicos, con el 10,6%, seguido muy de cerca por Otros Bienes y Servicios, con 10,4%. En cambio el que menos aumentó fue Equipamiento y Mantenimiento del Hogar, con 2,9%.

Los otros rubros que estuvieron por arriba de la inflación del 4,9% fueron Educación 7,1%; Esparcimiento 6,8%; Transporte y Comunicaciones con 5,6%; Indumentaria, con 5,3%; Atención Médica y Gastos para la Salud 5,1%. Por debajo quedó también Alimentos y Bebidas, con 3,2%.

Es muy preocupante el aumento de precios de la indumentaria. De enero a noviembre ya es casi de 120%,

En la imagen que aparece a continuación puede observarse que en los 11 meses de 2022 hay un solo ítem que superó -y con creces- el 100%. Es Indumentaria, que ya llegó al 119,9%.

inflación en mendoza.jpg

La evolución de la inflación en Mendoza muestra que desde marzo no bajaba del 5%. Tras el 4,2% de enero y el 4,6% de febrero hubo un salto grande del costo de vida con índices que estuvieron por encima del 6% (salvo en mayo con el 5,4 % y junio con el 5,9%) y con el pico en julio cuando fue del 7%.

La inflación nacional

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional subió 4,9% en noviembre, con lo que acumuló en los once primeros meses del año un alza del 85,3%. De esta manera, los precios a nivel minorista marcaron una fuerte desaceleración respecto al 6,3% registrado en octubre, en tanto que entre noviembre de este año e igual mes del 2021 acumularon un incremento de 92,4%.

La división de mayor aumento en el mes fue el rubro Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (8,7%), dentro de la que se destacó el incremento de los servicios de electricidad y gas a raíz de la segmentación de tarifas en todo el país.

La inflación nacional fue del 4,9% igual que la de Mendoza.

En ese esquema de reacomodamiento de subsidios, también se sintió el impacto específicamente en Gran Buenos Aires, donde se sumó el aumento de agua también por segmentación.

Le siguieron en importancia en noviembre el rubro Comunicación (6,4%), sobre la que incidió principalmente la suba de los servicios de telefonía e internet, y Bebidas Alcohólicas y Tabaco (6,3%), cuyo mayor impacto se dio por el aumento de los cigarrillos.

Las dos divisiones de menor variación en noviembre fueron Educación (3,8%) y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (3,5%).

Esta última fue, sin embargo, la de mayor incidencia en casi todas las regiones, por su peso dentro del índice general.

Se destacó al interior de la división de alimentos la suba de frutas; aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos; y pan y cereales; en tanto verduras, tubérculos y legumbres registró una baja en la mayoría de las regiones.

Si bien las consultoras privadas estimaban una suba menor del nivel de precios respecto a octubre, con estimaciones apenas por debajo del 6%, los datos del INDEC reflejaron una diferencia 1,4 punto porcentual, bastante más a lo que esperaba el mercado.