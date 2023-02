Rodolfo Suarez espera duplicar las exportaciones de Mendoza cuando arranque Potasio Río Colorado

"Con el esquema que había planteado la firma brasileña, el resultado era duplicar las cifras de exportación minera de Argentina. Con el formato que hemos dispuesto nosotros, se podría duplicar lo que exporta Mendoza", dijo Guiñazú a Radio Nihuil, explicando además que la propuesta local es una "mínima" explotación en contraste con el plan incicial para PRC.

Emilio Guiñazú.jpg Emilio Guiñazú, titular de PRC, le puso número a la exportación potencial: 1.500 millones de dólares al año.

Más allá de eso, efectivamente en el Ejecutivo entienden que la exportación total de la provincia, que en 2021 fue de 1.600 millones de dólares, se elevaría a 3.000 millones anuales en la divisa estadounidense. “Aunque es probable que los precios del potasio bajen una vez que se resuelva la guerra en Europa”, completó después a UNO el gerente general de la empresa.

Es que el proceso fue descrito por el propio Gobierno como “largo y complejo” y se vaticina que falta al menos un año para empezar a perforar los suelos del Sur. Eso, sumado a que ha demorado más de veinte meses la búsqueda de un socio que finalmente trabaje codo a codo con la provincia. En 2024 recién habría explotaciones concretas en la zona.

“Más allá de eso, ya se están haciendo muchos trabajos y hay distintos avances que pueden ir haciéndose paralelamente a esos plazos”, apuntó Guiñazú en Nihuil. En el medio, el mercado mundial del potasio sufre fluctuaciones de precios, pero no de potencias, porque Canadá –gracias a las localidades que visitaron Suarez y compañía en 2022, como Saskatchewan- sigue siendo el máximo productor: ocupa el 40% de la “torta” mundial.

Rodolfo Suarez reunido con potenciales inversores para Potasio Río Colorado.jpeg Suarez, en el encuentro con posibles inversores en la feria minera "premium" que se hace todos los años en Toronto, Canadá.

El 22 de marzo habría novedades

Es la fecha que han puesto en Casa de Gobierno. Fue el propio gobernador quien reflotó el tema días atrás, en medio del lanzamiento de Alfredo Cornejo a la carrera electoral. Suarez dijo que en días habría novedades, y más tarde se le puso esa fecha: finales del mes que viene. Como contó UNO horas atrás, la intención del oficialismo es correr este tema del “barro político” que avizoran para los próximos meses.

El proceso seguirá su curso de acuerdo a lo preestablecido. La firma suiza UBS es la que está captando a algunos de los posibles inversores y en el camino se sumaron otros que dialogaron con funcionarios locales durante la mencionada gira en ciudades canadienses, para la feria Prospectors and Developers, el encuentro minero más convocante del mundo.

Rodolfo Suarez en la sesión de activos de Vale a la empresa estatal Potasio Río Colorado.jpg El día de la cesión de activos desde Vale a la provincia, en pleno 2020 y plena pandemia.

Allí, Guiñazú y compañía explicaron las potencialidades de Potasio Río Colorado y lo abrieron en un abanico de posibilidades: desde inversiones más grandes hasta otras mucho más cautelosas, alejadas de los 7 mil millones de dólares que habían anunciado en su momento los empresarios brasileños de Vale. Ese formato es el que se terminará concretando.

En días podría saberse si la provincia encontró o no a ese socio y si formaliza el acuerdo. Sin embargo, el convenio de confidencialidad vigente (que no permite conocer datos de los al menos siete privados que se interesaron por el yacimiento) podría continuar, por lo que se sabría si el nexo se hizo efectivo, pero no necesariamente se dará a conocer el perfil de ese asociado, explican en Casa de Gobierno.

