Roberto Righi condicionó su precandidatura a gobernador por el peronismo mendocino

La pregunta se la formuló Victoria González en el programa El Otro Mundo, de Radio Nihuil, que ya tiene 25 años de vigencia. De este modo, a menos de un mes de que se venzan los plazos para conformar las listas para las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que para elegir los candidatos a gobernadores serán el 11 de junio, el nombre de Righi se mantiene entre los que cuentan con chances de representar al peronismo.

El único precandidato peronista hasta ahora es Martín Hinojosa

Martín Hinojosa.jpg Martín Hinojosa.

Hasta ahora, el único confirmado es el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa al que se puede sumar el abogado Alfredo Guevara -conocido por su desempeño como defensor de miembros de la Tupac Amaru- quien promociona su postulación en las redes y en recorridas barriales. Los demás nombres por ahora responden a rumores, como es el caso del intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, quien de todos modos encabeza la nómina de precandidatos a concejales en su departamento, y el del secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, referente del peronismo alternativo.

Otros nombres de peso en el peronismo ya expresaron su voluntad de no participar: el diputado nacional Adolfo Bermejo y el intendente de San Rafael, Emir Félix.

Clima caldeado en Lavalle

Las declaraciones de Righi de las últimas horas se produjeron en medio un clima caldeado en la interna peronista de Lavalle.

Es que al cerrarse las listas para las PASO del 30 de abril, además de la licenciada en Filosofía Leticia Katzer, de quien ya se sabía su intención de competir, se presentó el diputado provincial Edgardo González, quien hasta hace poco era del riñón de Righi. Por esto, tres integrantes del equipo de gobierno del municipio norteño, fueron desvinculados esta semana.

Righi con Silvina Batakis.JPG Peronistas de todas las latitudes: Marcelo Costa (síndico del Banco Nación), Eber Pérez Plaza (diputado nacional), Silvina Batakis (presidenta del Banco Nación), Adolfo Bermejo (diputado nacional), Roberto Righi (Intendente de Lavalle) y Diego Martínez Palau (precandidato a intendente de Las Heras).

Para Roberto Righi nadie tiene asegurado el triunfo en las elecciones 2023

Roberto Righi opinó sobre lo que algunos sostienen respecto de que el radical Alfredo Cornejo tiene asegurado el triunfo en las elecciones para gobernador: "No hay ningún resultado atado. No olvidemos que en las elecciones anteriores el tercer lugar lo ganó el voto en blanco. Esto es indicador de que la política no ha dado repuestas a la comunidad. Es decir que una candidatura es importante pero siempre que haya un proyecto sobre por lo menos cuatro ejes esenciales".

"A mí me dicen -contó- 'usted tiene que ser gobernador'. Pero la pregunta es para qué: si se es gobernador sólo por el hecho de ser gobernador o si es gobernador para ocupar un lugar de transformación. Y para eso es necesario que haya acuerdos políticos fuertes para trazar líneas de acción que tengan que ver con educación, desarrollo, empleo, seguridad...Nadie tiene el triunfo asegurado".

"Se anteponen intereses personales por sobre la colectivo y esto no es sólo en el peronismo, es en todos los partidos. Insisto: para qué ser gobernador si no se tiene una oferta que enamore y sea creíble para la comunidad" "Se anteponen intereses personales por sobre la colectivo y esto no es sólo en el peronismo, es en todos los partidos. Insisto: para qué ser gobernador si no se tiene una oferta que enamore y sea creíble para la comunidad"

Roberto Righi aceptó que la clase política está desprestigiada al afirmar que "la plata no alcanza, los servicios no rinden, el colectivo no llega, todo está muy caro. Los políticos no le estamos dando resultados a la gente. Encima, en lugar de ponernos de acuerdo en 3 o 4 puntos, sólo hay descalificaciones".

El cacique lavallino también criticó la "falta de códigos" por lo sucedido en los concejos deliberantes de Maipú y de Malargüe en los que fueron elegidos representantes de la oposición como presidentes de esos cuerpos -en Maipú un radical y en Malargüe un peronista-: "Eso no se debe hacer. No es sano ni honesto cuando hay trampas y traiciones. Si no, se impone el todo vale".

Roberto Righi desplazó a tres funcionarios de su equipo

Luego de que Edgardo González rompiera filas con el righismo y anunciara que competirá para ser candidato a intendente de Lavalle contra Gerardo Vaquer (propuesto por el actual jefe comunal) y Leticia Katzer, tres funcionarios fueron removidos de sus cargos.

Los que dejaron de pertenecer al gabinete de Righi responden a González. Se trata de Juan Jaime, director de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo; Carlos Acosta, secretario coordinador y Osvaldo Sarmiento, director de Desarrollo Humano.

Righi estará en Lavalle con Stevanato

Roberto Righi.JPG El intendente lavallino Roberto Righi.

Mientras se toma su tiempo para definir si será precandidato a gobernador por el peronismo, Roberto Righi estará este jueves en un acto en Maipú, donde gobierna otro peronista, Matías Stevanato.

Este jueve se realizará el acto de entrega de 3.900 tablets del Programa Conectando Con Vos de Enacom. Será en el Auditorio Marciano Cantero, desde las 16.

Estarán además de los intendentes y las autoridades del organismo nacional, la referente massista de Mendoza, Gabriela Lizana, presidenta honoraria de la asociación Idear Mendoza y Directora del BICE.

Los beneficiarios y beneficiarias de esta entrega corresponden a los 18 departamentos de la provincia.

El Programa Conectando con Vos promueve el acceso equitativo a dispositivos TIC con el objetivo de facilitar la inserción, la integración y el desarrollo social mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

