Emir Félix tampoco será candidato a gobernador y el peronismo mendocino se queda con pocas opciones

Sin embargo, ninguno de los caciques peronistas ha decidido ser la cara principal en las boletas del frente Elegí para las elecciones a gobernador. Mientras que Aveiro es precandidato a concejal, Bermejo continuará con su cargo en el Congreso de la Nación, Righi todavía no se expresa al respecto y Emir Félix dijo que no está en condiciones físicas para poder llevar adelante la exigencia de una candidatura. El único postulante hasta el momento es el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa.

También ha anunciado su precandidatura por redes sociales el abogado Alfredo Guevara, del movimiento kirchnerista La Base.

Emir Felix1.JPG Emir Félix dijo que no está en condiciones físicas para poder llevar adelante la exigencia de una candidatura.

"En mi caso particular yo tengo que analizarlo desde la salud. La candidatura a gobernador es un proceso tan largo que es una exigencia física muy importante y lo primero que tenés que tener para eso es bien el físico y si le sumás la gestión de intendente que tengo que ejercer hasta el 10 de diciembre en mí caso tengo algunas complicaciones. Me encantaría, pero tengo que ser responsable con la situación que tengo y no podría dejar a nuestro partido sin candidato en la mitad de la carrera", aseguró Emir Félix al programa Te digo lo que Pienso por Radio Nihuil.

Hay que recordar que el intendente de San Rafael estuvo internado en terapia intensiva durante más de un mes en marzo del año pasado producto de una enfermedad llamada mal de Addison que es un trastorno endocrinológico. Félix dijo que tampoco tiene previsto ser candidato a diputado nacional.

"Cuando las fórmulas de unidad se dan arriba, abajo es más fácil. Esperemos que el peronismo a nivel nacional se acomode en una lógica constructiva. Pero no está sucediendo y eso es lo preocupante", dijo el mandatario municipal.

Emir Félix aseguró que su idea es terminar muy bien su gestión como intendente. "Los últimos cuatro años han sido intensos, entre la pandemia y mi enfermedad he perdido mucho tiempo de poder ejecutar cosas que tenía proyectadas y que las quiero llevar a cabo sí o sí y esa es mi obsesión".

Por otro lado, Félix se mostró a favor de que haya otras listas dentro del PJ para competir con su hermano, Omar, para la candidatura a la intendencia. "El sistema está hecho para que haya PASO. Si cerramos la posibilidad de ofrecer más candidatos ante la gente, estamos cometiendo un error, le estamos privando al pueblo la posibilidad de elegir. Me parece bien que haya mucha oferta electoral", cerró.