"Tal como está esta idea, no podría recibir una declaración de impacto ambiental positiva como la que exigen entidades como el Banco Mundial, o el Banco Interamericano de Desarrollo", dijo a UNO. "Porque están atentos a una reducción del consumo; a un mejoramiento en lo que se derrocha, o se denomina agua no contabilizada. Lo presentado es loable, pero el agua no debe salir de nuevas tomas al río, sino de lo ahorrado, precisamente", apuntó.

image.png Suarez y el titular de AYSAM Alejandro Gallego expusieron el proyecto ante los intendentes del Gran Mendoza.

Battagión presentó un documento en el que exhibe que -según las cifras que ha tomado- en Mendoza se consumen 650 litros diarios per cápita, mientras que en ciudades de Chile y Colombia se ha logrado reducir esa demanda hasta los 130 litros diarios por habitante. De acuerdo al proyecto, los mendocinos sólo reducirían 40 litros en las próximas décadas, lo que mantendría a la provincia consumiendo 400% veces más que esas localidades con las que se la compara.

"No hay elementos consistentes de recuperación. No es una mala idea, pero sí tiene mucho trabajo por delante", apuntó el ex director de Agua y Saneamiento, quien agregó en su presentación las características centrales de la escasez actual: restricción del riego agrícola y un embalse Potrerillos al 60% de su medida histórica, algo que ya puede advertirse a simple vista.

Cuestionó la construcción de la planta potabilizadora en Álvarez Condarco

Para Battagión, el pedido para la construcción de una nueva planta potabilizadora como la que quiere desarrollar el Gobierno requiere de respuestas previas. Según expresó, hay interrogantes no resueltos, como si la central hará o no que Potrerillos erogue más metros cúbicos de agua en invierno -lo que, según sugiere, está casi asegurado que ocurriría-. A eso, suma que Mendoza estaría obligada a renovar casi en simultáneo a gran parte de su red de cloacas.

image.png Mendoza tendría una nueva planta potabilizadora a partir del Plan de Optimización y Expansión de la Provisión de Agua Potable.

"No podemos pensar en dar más recurso hídrico al Piedemoente (lo cual es un eje fundamental del proyecto) sin antes pensar en cómo vamos a renovar su red cloacal, porque son dos herramientas que van sí o sí de la mano. Si no, lo que estás haciendo es contaminar la cuenca", marcó Battagión. "En lo que nos ha llegado y en lo que se presentó ante los intendentes no se advierte una estrategia de renovación de esa red que pueda considerarse amplia".

Ante el argumento de que hace más de 40 años que no se construye un central potabilizadora de agua en Mendoza, y que este pedido de Suarez es una chance de revertir eso, lo que respondió el hombre del PD es que sí ha habido una central "nueva", sólo que emplazada en el mismo lugar donde ya funcionaba otra. Se refería a la unidad ubicada en Benegas, Godoy Cruz.

"En nuestra gestión, durante el gobierno de Alfredo Cornejo, esa central se hizo completamente de nuevo. Es cierto que se hizo donde ya funcionaba la anterior, pero es completamente nueva y automatizada", afirmó. Cabe recordar que la obra directriz que refuncionalizó a las instalaciones de Benegas ya habían sido trazadas durante el gobierno de Francisco Pérez.

falta de agua en mendoza cortes de agua en mendoza.jpg Distintos barrios de Mendoza suelen sufrir la escasez de agua, sobre todo en el verano. El plan del Gobierno es mejorar el acceso. Foto: NA

Le piden a Suarez hacer cambios en el proyecto

El proyecto del Gobierno ya obtuvo el apoyo de los intendentes oficialistas, quienes agregaron que no sólo es necesaria su construcción, sino que es fundamental para el futuro del recurso en la provincia. Sin embargo, ya recibió algunas críticas puntuales o al menos pedidos de mejoras; como el que manifestó el jefe comunal lujanino Sebastián Bragagnolo, quien pidió que haya "un reparto equitativo de fondos a todas las entidades que proveen agua, y que no sea sólo para AYSAM".

En Maipú, donde -al igual que Luján- casi la totalidad del suministro corre por cuenta del municipio, directamente se dispusieron a elaborar un plan alternativo, que especifica cuáles son los beneficios concretos que pedirán para su departamento. Como adelantó Diario UNO la semana pasada, en esa solicitud le expresarán al gobernador que haya fondos para refaccionar sus plantas potabilizadoras Palma y Lunlunta. Para este martes está planeada una presentación formal de ese contraproyecto en las oficinas de Alejandro Gallego.

bragagnolo stevanato.jpg Bragagnolo y Stevanato. Los dos intendentes que propusieron alternativas al proyecto del Ejecutivo.

Al día de hoy, AYSAM provee de agua a 857.225 habitantes del Gran Mendoza, a través de más de 263 mil conexiones. En los pronósticos que hizo el Gobierno, se prevé que para 2060 esas conexiones sean más de 330 mil, y que los beneficiarios del servicio superen el millón de personas. Para que eso se haga realidad es necesario reducir drásticamente el consumo, el derroche, las pérdidas por el mal estado de la red, y las conexiones clandestinas; al menos de acuerdo a las críticas que recibió el proyecto.

"En el mundo, para habilitar fondos, están atentos a que haya una baja sostenida y contundente de lo que se consume. No puede ser que Mendoza esté en los niveles en los que se encuentra, mientras en otros lugares se ha llegado a un consumo de 125 mil litros diarios por persona: 100 mil de consumo y 25 mil de pérdida", cerró Battagión.

