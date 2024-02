Referentes kirchneristas nacionales pasaron por Mendoza con críticas a Javier Milei

►TE PUEDE INTERESAR: La inquina de Cristina y su reaparición con regalitos para todos

Lucía Cámpora.jfif Lucía Cámpora, sobrina nieta de Héctor J. Cámpora.

Lucía Cámpora y Juli aStrada en Mendoza

Lucía Cámpora es secretaria general de La Cámpora, organización afín al kirchnerismo. Es sobrina nieta de Héctor José Cámpora, el ex presidente de la Nación, cuyo apellido dio nombre a esta formación integrada en su mayoría por jóvenes. El "Tío" Cámpora fue mandatario nacional durante apenas unos meses de 1973 hasta que renunció para convocar a las elecciones generales en las que se impuso su mentor, Juan Domingo Perón.

En Mendoza Lucía expresó, entre otros conceptos: "¿De qué rebeldía puede hablar Milei si está totalmente sometido al mandato del Fondo Monetario Internacional?".

Cámpora, Strada y la anfitriona Fernández Sagasti se refirieron al documento escrito recientemente por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a las medidas adoptadas por el gobierno nacional en estos dos meses de gestión, en particular a la Ley Ómnibus y al DNU 70/2023 que continúa vigente pese a no ser debatido en el Senado de la Nación.

“No es sólo resistir, sino también construir: tenemos que construir el destino imaginable por el que nuestro pueblo salga a luchar”, manifestó Lucía Cámpora ante la militancia convocada bajo la consigna "Tres o más personas sin autorización", en alusión a una de las propuestas de la Ley Ómnbus relacionada precisamente con la prohibición de reuniones entre tres o más personas.

"La militancia que llevamos adelante tiene que ser la base sobre la que podamos construir el proyecto político que interpele más y mejor a nuestra gente, proponiendo soluciones a sus demandas de seguridad y contra el narcotráfico, de actualización laboral pero para la reducción de la jornada laboral, de educación pública para mejorarla, de salud y sobre la inflación. Y hablar de inflación discutiendo cómo se llenaron los bolsillos los empresarios de Arcor, de Ledesma, fijarnos quiénes son los tipos que integran la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que le festejan las medidas a Milei", agregó la dirigente camporista.

Julia Strada.jfif Julia Strada, diputada nacional de Unión por la Patria.

Strada, que además es economista y tuvo una activa y destacada participación en el debate de la Ley Ómnibus, señaló: "El diagnóstico te marca la salida. Estamos frente a una crisis de deuda: nada más lejos que dolarizar para resolverla".

Y agregó: "Lean el documento de trabajo de Cristina. Miren los datos. Hay un debate con números, que significa mirar lo que funcionó para marcar el camino futuro".

Anabel destacó que "las compañeras Julia Strada y Lucía Cámpora estuvieron en Mendozab para debatir sobre la coyuntura política nacional y provincial en clave de organización y formación para enfrentar las políticas de ajuste y precarización de Milei y Cornejo. Si bien logramos que se cayera la Ley Ómnibus, el DNU sigue vigente y perjudica la vida de millones de argentinos y argentinas, en nosotros está también ponerle freno a este atropello en el Congreso".

