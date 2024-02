La inquina de Cristina y su reaparición con regalitos para todos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1757706519594815622&partner=&hide_thread=false En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi https://t.co/qI9aHm6l4D pic.twitter.com/BsH85d25g5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

El guiño de Milei en su asunción

Hacía mucho tiempo que no se sabía de la ex presidenta y ex vicepresidenta. Algunos creen que la buena onda que se transmitieron en el acto de Asunción del 10 de diciembre de 2023 Javier Mieli y ella (recordar trato dispensado a Macri en actos de sasunción), en el que varios intérpretes en lectura de labios aseguraban que él le dijo “vos tranquila” y ella contestó con simpatía y risas cuando vio los perros tallados en su bastón de mando. Era como un presagio de lo que vino después: silencio pactado. También pareció pactada la poca bola que le dieron ambos a Alberto Fernández. Ahora ¿qué rompió el hechizo entre ellos?

Si uno desmenuza el documento de más de 30 páginas notará que el macrismo, en la figura del ministro de Economía Luis Caputo, fue el principal atacado. “Milei hizo un insólito reciclaje de personajes”, escribió Cristina para empezar pegando principalmente sobre el hombre fuerte de Mauricio Macri en el gabinete de Milei. A las pocas horas, el ministro la mandó a callar y la ex presidenta la siguió. “Ella empezó”, le diría a Lali el “showman de la Casa Rosada” –como calificó Cristina a Milei en ese mismo documento— en el fragor del insólito entredicho con la cantante. ¿Podría tomarse esa frase naif (hay showmans muy exitosos que han llegado a la cumbre política en varios países del mundo y me voy a ahorrar enumerarlos porque siempre me quedaría corto) de la ex presidenta contra el Presidente como una ofensa? Claramente no, el mandatario disfruta de su papel histriónico, tuitero, cosplay y border entre lo público y lo hilarante con toques de adolescente enfervorizado que no teme cruzar la raya y enroscarse en debates fútiles con artistas populares logrando el efecto contrario al ubicar en el centro de la escena a personajes que poco tienen que ver con el debate de la cosa pública, pero he ahí –entiende el Presidente— una fortaleza que ningún otro político vivo puede exhibir, ergo cree que aunque pierda, gana.

Cristina ve en Milei virtudes y cree que puede hacerse fuerte con el paso del tiempo, aun con ese estilo confrontativo y hostil.

Cristina y Milei.JPG Muchas sonrisas entre Cristina y Milei en diciembre pasado. ¿Se rompió el hechizo?.

Una vueltita por Comodoro Py

Pero volvamos al eje: ¿por qué reapareció la ex presidenta? Muchos aseguran que los macristas dentro del Gobierno le llenan los bolsillos de piedras al Presidente y piden “cárcel domiciliaria para Cristina”. Creen que montar un show de esa envergadura le dará oxígeno al Gobierno en momentos en los que la distracción es mantra balsámico mientras se suceden medidas antipáticas para el popolo: “show o nada mi amor”. Cristina tiene buenos informantes en Comodoro Py pero nadie es ahí más fuerte que Macri que manda watshapps seguido en busca de compañeros para dobles de pádel o picaditos de fútbol. Dicen que hay varios jueces que querrían arremeter con furia sobre el departamento de Cristina en Recoleta pero sería el propio Milei quien estaría frenando esos embates.

En la bolsa de obsequios que escribió Cristina hubo regalitos para todos. Hizo una autocrítica del último gobierno peronista encabezado por su ex aliado Alberto de quien escribió que su otrora compañero de fórmula había hecho una “mala administración de las reservas” y lo retó por haber convalidado el “escandaloso préstamo” tomado por Macri. Siempre vuelve a Macri, la inquina de Cristina es con él.

Mientras, el Presidente se concentra en las redes sociales, en vanagloriarse con la mirada de un sector de la política internacional y en la acumulación de dos cosas: las fotos que obtiene y las reservas en dólares del Banco Central –que antes denostaba-- que aspira día a día verdes crocantes y crecen. Milei no visita las provincias, es una paradoja y un cierto desprecio a los distritos que aportaron el caudal de votos extraordinario que obtuvo el año pasado. El mandatario prefiere porteñocentrizarse y hacerles cortes de manga a los gobernadores a cada rato. Y así, va. Febrero 2024.

