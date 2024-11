Referentes del kirchnerismo de Mendoza bancaron a Cristina y criticaron a Cornejo y Milei

kirchnerismo-peronismo mendocino.jpg En primera fila, los legisladores nacionales Anabel Fernández Sagasti y Martín Aveiro, entre otros dirigentes del kirchnerismo local.

El encuentro de un sector del peronismo mendocino

"Para el movimiento estudiantil las marchas universitarias fueron un gran orgullo, fue muy bueno ver a nuestros amigos, nuestros padres, nuestros abuelos, todos luchando por la educación pública. La política del gobierno nacional es tremenda con las universidades y el Gobierno de Mendoza acompaña, porque nos aumenta el boleto. Estudiar está siendo realmente muy difícil", arrancó Abril Altamirano, presidenta electa del Centro de Estudiantes de la facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo.

La segunda en tomar la palabra fue Nancy Negri, Jubilada, quien se refirió al impacto que las políticas de Milei están teniendo en las personas mayores: "Los jubilados fuimos los primeros en ser atacados por este gobierno. Nos quitó los medicamentos, nos vetó el aumento, por reclamar nos apalearon y persiguieron. Lo que está pasando en la sociedad nos duele, porque tenemos intacto el recuerdo de una Argentina mejor, donde podíamos darnos el gusto de apoyar a nuestros hijos y nuestros nietos. Hoy es imposible".

Luego habló Rolando Firmani, secretario general de Atilra, que representa a los trabajadores de la industria lechera. "No es casualidad que el gobierno ataque a los estudiantes, los jubilados y los trabajadores, porque eso es el peronismo, y vienen por el peronismo. ¿Quién mejor que Cristina Fernández de Kirchner para enderezar lo que se torció en el peronismo? No hay solución para los gremios, para los estudiantes ni los jubilados si no hay solución política, y esa solución política es el peronismo".

A continuación tomó la palabra el diputado nacional Martín Aveiro, quien agregó: "Donde no estuvimos hay que estar, hay que embarrarse, estar en cada rincón. Tenemos que estar cerca de la industria, de la pyme y del emprendedor. Tenemos que estar con los que dan trabajo y con los que trabajan, para volver a soñar con que una Argentina distinta es posible. Cristina le va a dar al Partido Justicialista dignidad".

Valentina Morán, por su parte, cuando tomó el micrófono dijo: "Pertenezco a una generación que presenta los peores números de pobreza e indigencia, somos uno de los sectores con mayor informalidad laboral, con una crisis de salud mental y con un horizonte de esperanza desdibujado en los sectores jóvenes. Necesitamos del peronismo, de Cristina, que nuevamente está poniendose al frente del desafío de ordenar lo que se desordenó en el peronismo. Recuperemos el valor de la militancia en cada uno de nuestros barrios".

Por último habló Anabel Fernández Sagasti y resaltó: "Desde el peronismo, y con Cristina a la cabeza, tenemos que seguir forjando una oposición nítida al gobierno de Milei, para en la calle y en el Congreso ponerle límites. El peronismo tiene que estar de pie y luchando por los que menos tienen. Cristina tiene algo que hoy lamentosamente le falta a mucha dirigencia: valentía y coraje para enfrentar a quien haya que enfrentar y decir las cosas que hay que decir. Tenemos que dejar las rencillas internas de lado, unirse, es lo que vamos a hacer con Cristina".

De esta forma el peronismo de Mendoza dio un fuerte respaldo de la futura gestión de Cristina Fernández de Kirchner al frente del Partido Justicialista nacional y redondeó una fuerte crítica tanto al gobierno de Milei como de Alfredo Cornejo en la provincia.

