Ratificaron al nuevo consejero de Irrigación tras el escándalo de alcoholemia de su antecesor

A pesar de que Villegas era considerado un "cuadro técnico clave" -especialmente por su rol en la histórica disputa con La Pampa por el agua- y de que contó con el respaldo del superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, y de las Inspecciones de Cauce que pidieron que se quedara, el gobernador fue tajante.

Mediante el decreto N° 384, el mandatario aceptó la dimisión de Villegas, priorizando la ejemplaridad pública por sobre la capacidad técnica del funcionario.

Gustavo Villegas, alcoholemia positiva Gustavo Villegas presentó su renuncia tras conocerse el test de alcoholemia positivo que lo involucró en Alvear. Alfredo Cornejo se la aceptó. Foto: archivo

El perfil de Viñolo: de Vialidad al control del agua

Para sucederlo, Cornejo apostó por Leonardo Viñolo, un hombre con fuerte arraigo en el Sur provincial. Es técnico en Producción Agropecuaria y llega con el antecedente de haber sido legislador, concejal y, hasta este nombramiento, director de la zona Sur de Vialidad Provincial.

Durante el proceso de acuerdo en el Senado, se destacó que su postulación no recibió impugnaciones y cosechó un récord de más de 1.400 adhesiones ciudadanas. El senador Walther Marcolini, titular de la comisión de LAC, valoró este apoyo masivo antes de proceder a la votación unánime.

Los desafíos en la cuenca del Atuel

Al agradecer la confianza del Ejecutivo, Viñolo remarcó que su experiencia hídrico-vial le permite entender la simbiosis entre el camino y el agua en las zonas productivas. Entre sus objetivos centrales planteó:

Defensa del recurso: continuar con la estrategia de defensa de los recursos hídricos en el Sur.

continuar con la estrategia de defensa de los recursos hídricos en el Sur. Equilibrio hídrico: garantizar de forma simultánea el consumo humano y el riego agrícola.

garantizar de forma simultánea el consumo humano y el riego agrícola. Gestión territorial: mantener un vínculo estrecho con los sectores agrícola, ganadero y turístico, afectados por la escasez hídrica.

Con la ratificación del Senado, Viñolo asume el desafío de gestionar en Irrigación una de las cuencas más complejas de la provincia, bajo la premisa de restaurar la confianza en la conducción del sistema de riego tras el traspié de su antecesor.