Radiografía de la obra pública, municipio por municipio: estado, dudas y temores de los intendentes

En Mendoza, la Nación tiene aproximadamente 60 obras en ejecución y 47 proyectadas -muchas de ellas gestionadas por intendentes-, además del financiamiento para las dos primeras etapas de la reconstrucción del Circuito Papagayos y de ser el sujeto obligado en los créditos del BID para la construcción del Ecoparque y de ser el garante de la obra de la mejora de la Ruta 82 Panamericana.

Obras ruta panamericana 2023 (7).jpeg En principio, los compromisos ante el BID se mantendrán. Hay tranquilidad en Mendoza respecto de la continuidad de obras como la de la Ruta 82 Panamericana.

¿Se paraliza todo? "No tenemos plata", insistió Milei. "Sé que afecta a gente del sector pero la alternativa es una hiperinflación y tener el 90% de pobres", agregó y para explicar cómo será en parte el futuro de lo que hasta ahora conocemos como obra pública, dijo que "va a tener que ser hecha por iniciativas privadas y si la obra se licita y no hay nadie, significa que no tenía sentido desde el punto de vista económico".