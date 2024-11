Quintela le respondió a Sagasti en medio de la interna del PJ: "Si tienen a Maradona, que vayan a las urnas"

Embed

Quintela acusó al kirchnerismo de querer proscribirlo

“No me asusté pero no nos dejaban participar. Se puede decir que nos quisieron proscribir. Hasta el último día quisieron unidad pero yo me había comprometido con los compañeros y con la sociedad. No quería que dijeran ‘ven cómo arreglan’; queríamos competir y que sea el afiliado el que decida”, dijo Ricardo Quintela en Canal 7 de Mendoza.

“Es falso que no tenemos avales. Yo tengo mucha más experiencia que Anabel (Fernández Sagasti) en internas. Presentamos 70.000 avales con soporte magnético por cualquier problemita. Tanto la lista de ellos como la nuestra, resolvieron los problemas de tipeo que teníamos”, expresó sobre las faltas por las que su lista no podría participar de la interna del Partido Justicialista.

“No judicializarlo significa que no podamos participar. Queremos explicar todo ante la jueza. No tuvimos la oportunidad nosotros de controlar los avales de la otra lista. Cuatro días antes, ellos ya estaban instalados en el PJ. Nosotros dejamos las cajas con los avales y no tuvimos posibilidad de que tuvieran custodia. Confiamos en la buena voluntad de ellos”, contó.

Y se quejó: “Bajaron la lista porque no querían que el afiliado votara. Lo más honesto es que se manifiesten los afiliados. ¿Por qué proscribieron la lista nuestra?”.

¿Qué hacía Yoma en la Casa Rosada?

El kirchnerismo, en voz de Fernández Sagasti, acusó a Quintela de “negociar el PJ” con el presidente Javier Milei “debido al malestar financiero que atraviesa la provincia de La Rioja”. Lo hizo después de que se viera a Jorge Yoma, apoderado de la lista del gobernador riojano, entrar a la Casa Rosada.

“Es falso que la Nación se esté metiendo en la interna del PJ”, se defendió Quintela y explicó: “Yoma es uno de los abogados de la demanda que le iniciamos a la Nación por más de 300 millones de dólares. Fue desafortunada esa decisión de ir ese día porque se prestó para la especulación política. Pero nada que ver. No se pueden permitir esta serie de artimañas”.

Quiénes son los referentes mendocinos de Quintela

En medio de la interna nacional, Quintela reconoció contactos con referentes mendocinos como Emir Félix, Matías Stevanato y Carlos Ciurca.

“Pero ellos prefirieron privilegiar su proceso de unidad y esta lucha interna podía perjudicar este proceso”, explicó sobre por qué no apoyaron públicamente su lista.

“El referente mío en este momento en Mendoza es Guillermo Elizalde”, dijo.