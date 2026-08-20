Quieren cárcel para los que manejen con más de 1 gramo de alcohol en sangre

El proyecto pretende penar con prisión de 6 meses a dos años al conductor que sea interceptado con más de 1 gramo de alcohol en sangre.

"Lo que pretendemos es que haya una intervención penal antes, de que el riesgo que genera que una persona maneje con alcohol en sangre se transforme en muerte" explicó Verasay en el programa Séptimo Día y amplió: "Aquella persona que conduzca con más de 1 gramo de alcohol en sangre tiene una pena de prisión y una inhabilitación para conducir".

Cómo es la pena de cárcel que tendría un conductor borracho

El proyecto que ya ingresó en la Cámara de Diputados, impulsado por Verasay y Lisandro Nieri, crea el artículo 193 ter y establece cómo es la pena de cárcel que tendría el conductor que circule con más de 1 gramo de alcohol en sangre.

Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para conducir vehículos con motor por 2 a cinco 5 años, el que condujere un vehículo con motor en la vía pública o en lugares de acceso público con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para conducir vehículos con motor por 2 a cinco 5 años, el que condujere un vehículo con motor en la vía pública o en lugares de acceso público con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre

La misma pena se aplicará cuando el nivel de alcoholemia fuere igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre y se tratare de conductores profesionales de transporte de pasajeros o cargas.

La pena será de prisión de un 1 año a tres años e inhabilitación especial para conducir por tresa seis 6 años cuando el nivel de alcoholemia fuere igual o superior a 2 gramos por litro de sangre o, en el supuesto previsto en el párrafo anterior, igual o superior a un gramo por litro de sangre.

Las disposiciones de este artículo serán aplicables siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado.”

Un proyecto que ya analiza el gobierno de Javier Milei

Según contó Verasay, el proyecto de reforma del Código Penal ya giró a la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados "y lo tiene en revisión el Ejecutivo". En principio se está gestando un acompañamiento de varios diputados nacionales del oficialismo y algunos socios políticos.

La diputada recordó que esta reforma también estaba incluida en el aporte que Alfredo Cornejo y Mercedes Rus llevaron al Ministerio de Seguridad, en 2024 cuando esa cartera estaba en manos de la hoy senadora, Patricia Bullrich.

También admitió que es probable que esa propuesta se sume al proyecto de la senadora Anabel Fernández Sagasti, que ya tiene media sanción y tiene el mismo objetivo de endurecer las penas para los conductores imprudentes que provoquen una muerte.