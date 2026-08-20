Quieren cárcel para los que manejen con más de 1 gramo de alcohol en sangre

Ya no basta con las enormes multas para concientizar a los conductores borrachos. Ahora la ministra de Seguridad Mercedes Rus pretende que aquel que sea interceptado manejando con más de 1 gramo de alcohol en sangre vaya a la cárcel. La propuesta es parte del proyecto que prevé prisión para los conductores imprudentes que provoquen una muerte.
Eso es lo que quedó plasmado en el proyecto que ingresó al Congreso este martes y que busca reformar el Código Penal de la Nación.
Allí Rus y la diputada nacional Pamela Verasay suman un artículo para definir cómo será la pena para esos conductores borrachos, aún cuando no provoquen un accidente o una muerte al volante.
"Lo que pretendemos es que haya una intervención penal antes, de que el riesgo que genera que una persona maneje con alcohol en sangre se transforme en muerte" explicó Verasay en el programa Séptimo Día y amplió: "Aquella persona que conduzca con más de 1 gramo de alcohol en sangre tiene una pena de prisión y una inhabilitación para conducir".
Cómo es la pena de cárcel que tendría un conductor borracho
El proyecto que ya ingresó en la Cámara de Diputados, impulsado por Verasay y Lisandro Nieri, crea el artículo 193 ter y establece cómo es la pena de cárcel que tendría el conductor que circule con más de 1 gramo de alcohol en sangre.
La misma pena se aplicará cuando el nivel de alcoholemia fuere igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre y se tratare de conductores profesionales de transporte de pasajeros o cargas.
La pena será de prisión de un 1 año a tres años e inhabilitación especial para conducir por tresa seis 6 años cuando el nivel de alcoholemia fuere igual o superior a 2 gramos por litro de sangre o, en el supuesto previsto en el párrafo anterior, igual o superior a un gramo por litro de sangre.
Las disposiciones de este artículo serán aplicables siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado.”
Un proyecto que ya analiza el gobierno de Javier Milei
Según contó Verasay, el proyecto de reforma del Código Penal ya giró a la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados "y lo tiene en revisión el Ejecutivo". En principio se está gestando un acompañamiento de varios diputados nacionales del oficialismo y algunos socios políticos.
La diputada recordó que esta reforma también estaba incluida en el aporte que Alfredo Cornejo y Mercedes Rus llevaron al Ministerio de Seguridad, en 2024 cuando esa cartera estaba en manos de la hoy senadora, Patricia Bullrich.
También admitió que es probable que esa propuesta se sume al proyecto de la senadora Anabel Fernández Sagasti, que ya tiene media sanción y tiene el mismo objetivo de endurecer las penas para los conductores imprudentes que provoquen una muerte.
En pocas palabras
- Prisión para conductores: el proyecto busca pena de cárcel para quienes manejen con más de 1 gramo de alcohol en sangre.
- Reformas al Código Penal: se propone un nuevo artículo que define las sanciones, incluyendo inhabilitación para conducir.
- Evaluación del Ejecutivo: la iniciativa ingresó al Congreso y está siendo analizada por el gobierno de Javier Milei.