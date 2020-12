Quiénes conforman el Consejo Económico que asesorará a Suarez

No obstante, las opiniones que haga este Consejo Económico, Ambiental y Social no serán vinculantes. Es decir, el gobernador Rodolfo Suarez podrá pedir el punto de vista de este Consejo pero eso no significa que lo deba cumplir.

Cómo está conformado el Consejo Económico, Ambiental y Social

Poder Ejecutivo: Héctor Smud y Emilce Spinoza

Poder Legislativo: Juan Carlos Jaliff y Andrés Lombardi

Poder Judicial: Dalmiro Garay y Mario Adaro

Ex-Gobernadores: José Bordón, Arturo Lafalla, Rodolfo Gabrielli, Julio Cobos, Roberto Iglesias, Francisco Pérez, Celso Jaque y Alfredo Cornejo

Asociaciones Sindicales de Trabajadores: 5 representantes – 4 del sector privado y 1 del sector público –

Organizaciones Empresariales representativas de la Industria, del Comercio, del Sector Agrícola, del Turismo, del Desarrollo Tecnológico, de la Construcción, del Sector Hidrocarburífero y del Sector Minero: 8 representantes, uno por cada sector enunciado: Gustavo Reyes (Comercio), Mario Comellas (Industria), Nicolás Vicchi (Sector Agrícola), Mauricio López Huerta (sector Ganadero), Ángel Cirasino (Sector Hidrocarburífero), Ignacio Gómez Portillo (Sector de Desarrollo Tecnológico), Raúl Javier Rodríguez (Sector Minero) y Arturo González (Turismo)

Departamento General de Irrigación: Sergio Marinelli

Inspecciones de Cauce: Edgardo Roby

Organizaciones de promoción social y asistencia y del sector de la Cultura: Gladys Graciela Baccarelli y Fernando Cacciavillani (Organizaciones de promoción y asistencia social) y por las Organizaciones de la cultura, Carlos Casciani.

De los distintos credos de la Provincia de Mendoza: Marcelo Daniel Colombo, por la Iglesia Católica; Pablo Scherbovsky, por el Judaísmo, y Pablo Prieto, por las Iglesias Evangélicas.

Organizaciones de Defensa de los Consumidores: Romina Soledad Ríos Agüero

Economía social: Cristian Calvo

Asociaciones o Fundaciones dedicadas a la Protección del Medio Ambiente: Cristina Macello, Rafael Kemelmajer y Fernanda Solanas

Universidades Públicas: Daniel Pizzi, por la Universidad Nacional de Cuyo, y Ricardo Antonio Fuentes por la UTN

Universidades Privadas: Mónica Torrecilla y Juan Antonio Zapata

Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza: Elena María Abraham

Cada uno de los Colegios Profesionales reconocidos por ley de la Provincia de Mendoza: Andrea Disparte, por el Colegio Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción; Silvestre Peña y Lillo por el Colegio Profesional Notarial; Pablo Pithod por el Colegio Profesional de Arquitectos; María Amalia Fernández, por el Colegio de Profesionales de la Educación Física; Esteban Atilio González, por el Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas; Manuel Antonio Ponce, por el Colegio Profesional de Licenciados de Administración; Mabel Mónica Furiasse, por la Caja de Previsión para Profesionales del Arte de Curar; Soledad García, por el Colegio de Profesionales de Trabajo Social; Leila Soraya Demirllian, por el Colegio Profesional de Traductores Públicos y Paola Lavilla, por el Colegio Profesional de Médicos Veterinarios.

Por los municipios: Ulpiano Suarez (Municipalidad de la Ciudad de Mendoza), Gustavo Ponce (Municipalidad de General Alvear), Manuel Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz), Nicolás González Perejamo (Guaymallén), Juan Carlos Reta (Junín), Fernando Ubieta (La Paz), Carlos Nofal (Las Heras), David Fiore (Lavalle), Esteban Allasino (Luján de Cuyo), José Matías Stevanato (Maipú), José Luis López (Malargüe), Liliana Natoli (Rivadavia), Ricardo Funes (San Carlos), Daniel Llaver (San Martín), Gustavo Perret (San Rafael), Flor Destéfanis (Santa Rosa), José Emir Andraos (Tunuyán) y Jorge Gastón Galdame (Tupungato).

Partidos Políticos: Patricia Susana Fadel (Alianza Frente Somos Todos y Elegí Mendoza), María José Sanz (Alianza Cambia Mendoza), Maximiliano Andrés Dalmasso (Partido Intransigente), Héctor Bonarrico (Partido MASFE) y Alberto Sabás (Protectora Fuerza Política).

El Consejo Económico, que formó parte de los anuncios de Suarez en su discurso del 1 de mayo, tendrá una duración de cinco años. Es decir, hasta el 2025.