Primera baja del año en el gobierno de Milei: renunció el secretario de Culto Nahuel Sotelo

¿Quién era Nahuel Sotelo?

Nahuel Sotelo había sido designado como secretario de Culto, un cargo que implica la vinculación entre el Estado y las diversas confesiones religiosas presentes en el país, así como la coordinación con organismos e instituciones vinculadas a la libertad religiosa y a la cooperación interconfesional. Durante su gestión se impulsaron diversas agendas de diálogo con distintas comunidades de fe y se promovieron iniciativas destinadas a fortalecer la convivencia entre diferentes grupos religiosos.

Su papel también incluía la articulación de políticas públicas en materia de libertad religiosa y la coordinación de actividades con distintas áreas del Estado para promover la participación de organizaciones de culto en programas sociales.

Renunció Nahuel Sotelo a la Secretaría de Culto

La renuncia de Sotelo se da en un momento en que el gobierno nacional viene atravesando una serie de movimientos internos y salidas de funcionarios de diferentes áreas porque fueron electos en el Congreso o en la Legislatura porteña.

Algunas versiones periodísticas señalan que en varios sectores de la administración se están evaluando cambios para reforzar la coordinación política y renovar la estructura de cuadros técnicos de cara al próximo ciclo de gobernabilidad.

Repercusiones y miradas desde la sociedad

Desde distintos sectores de la sociedad civil y representantes de comunidades religiosas, la salida de Sotelo fue recibida con mensajes de reconocimiento por la labor realizada, aunque también con la expectativa de conocer quién ocupará el cargo próximamente.

Líderes de algunas confesiones destacaron el diálogo mantenido con la Secretaría de Culto durante su gestión y expresaron su deseo de dar continuidad a los espacios de cooperación abiertos entre el Estado y las organizaciones de fe.

Qué se espera: nuevos nombramientos y definiciones

Por ahora, desde el Ejecutivo no se difundió el nombre del reemplazante de Nahuel Sotelo, aunque fuentes oficiales aseguran que se prevé un anuncio en los próximos días.

La Secretaría de Culto es un área clave en la interacción del Estado con las organizaciones religiosas, por lo que su conducción será seguida de cerca por diversos sectores políticos y sociales.

La salida de Sotelo se suma a una serie de movimientos internos que ponen de manifiesto la necesidad de ajustes y renovaciones en la estructura gubernamental, en un momento donde la gestión enfrenta múltiples desafíos en lo social, económico y político.