Portezuelo del Viento recobró vida con un proyecto más chico y el apoyo económico del COIRCO

Esa persistencia mendocina en no abandonar la idea de llevar adelante el proyecto fue reflejada por el propio Suarez hace poco más de 20 días en la Fiesta de la Ganadería en General Alvear cuando señaló: "La Provincia insistirá en una versión pequeña de la megapresa Portezuelo del Viento, trasvase del Atuel incluido".

El "logro" de Rodolfo Suarez

Al término de la reunión del COIRCO, Suarez anunció por redes sociales: "Logramos que los estudios de impacto ambiental de Portezuelo del Viento que ordenó Alberto Fernández en el laudo, sean pagados por el mismo COIRCO. Por lo tanto en el presupuesto se previeron $69 millones para ese estudio de la cuenca".

Enseguida salió a respaldarlo el ex gobernador y actual diputado nacional Julio Cobos, quien expresó: "¡Buena decisión! Avancemos con la regulación del río más caudaloso de Mendoza. Se deben realizar pronto esos nuevos estudios de Portezuelo con recursos del Coirco y volver al proyecto original de la obra: tiene menor impacto y costo y alcanzan los fondos también para El Baqueano".

También lo hizo la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas: "Como sostuvimos en todo momento: a pesar de tantos obstáculos el Gobierno de Mendoza no abandona Portezuelo".

Del encuentro, realizado en forma virtual, participaron junto a Suarez los gobernadores de las otras 4 provincias que integran el comité: Axel Kicillof, de Buenos Aires; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Arablea Carreras, de Río Negro y Omar Gutiérrez, de Neuquén. Se destacó, además, la presencia del ministro del Interior de la Nación, Eduardo Wado De Pedro.

Un dato sobresaliente es que siempre que se pidieron estudios de impacto ambiental, Mendoza se tuvo que hacer cargo. Ahora no será así: pagará el COIRCO.

De este modo Mendoza terminó aceptando el laudo presidencial que tanto molestó cuando fue dispuesto. Tal fue el enojo mendocino que en una visita de Alberto Fernández a Mendoza en el mes de enero, el gobernador no quiso acompañarlo en la inauguración de algunas obras como la de la cárcel federal de Cacheuta. Es más: hasta se

"No abandonamos Portezuelo del Viento"

Desde el Gobierno nunca la dieron de baja al proyecto de Portezuelo. Al menos no le dieron de baja totalmente a pesar de que se proyectó utilizar parte de los fondos destinados a la megaobra (U$S1.023 millones) a otros proyectos hídricos como El Baqueano, lo que llevó a muchos a pensar que Portezuelo se caería definitivamente.

Que no se abandonaba Portezuelo Suarez lo recordó -como se dijo- en la Fiesta de la Ganadería de General Alvear. Dijo entonces el gobernador: "vamos a realizar nuevamente los estudios de impacto ambiental, que inexplicablemente nos han vuelto a pedir. También estamos repensando porque Portezuelo del Viento, el original, que puede ser más factible con el trasvase, e ir presentando con el tiempo esos estudios en el COIRCO".

portezuelo-nuevojpg.jpg Se reflotó Portezuelo aunque con un proyecto "más pequeño", conocido coloquialmente como "Portezuelito".

Y agregó: "Hoy por las circunstancias políticas en las que estamos, yo lo veo con muchas dificultades porque de los gobernadores que intervienen, basta el voto de uno solo para que no se apruebe". Sin embargo este martes se aprobó y aunque no se pude hablar de tiempos, tanto de los estudios como del posible inicio de la obra, es un logro que las 5 provincias se pusieran de acuerdo para que no sea Mendoza quien tenga que hacer cargo del impacto ambiental, sino el COIRCO.

