Por todos los días de paro el Gobierno les descontó a los empleados estatales $485 millones

Esa manifestación es la que se votó dentro del plan de lucha del SUTE que si bien aceptó la oferta de aumento, continúa peleando para que a los docentes no se les descuenten los días de paro que un gran número de ellos hicieron el 26 y 27 de julio, y luego la triple jornada de huelga que concretaron entre el 8 y el 10 de agosto. Ellos insisten con que ese descuento es "injusto e ilegal".

En el último plenario que el gremio docente hizo en Tupungato, la mayoría votó por no abandonar la pelea para que no se les descontaran los días de huelga, y si el Gobierno avanzaba con esos descuentos, lo que efectivamente se materializó este miércoles, se decidió que un grupo de unos 100 delegados fuesen a Casa de Gobierno a mostrar cómo se les habían caído los sueldos. A la par decidieron ir a la Justicia y propusieron como contrapartida que eso que el Estado les descontaba fuese al fondo fijo de las escuelas.

marcha estatales ate sute paro docente gustavo correa carina sedano.jpeg Ante los descuentos que ya vieron reflejados en sus bonos, desde el SUTE confirmaron que denunciarán penalmente al titular de la DGE, José Thomas por los descuentos irregulares que detectaron. Foto: Martín Pravata

"El primer objetivo era que no se descontaran los días de paro, pero como el Gobierno avanzó con esos descuentos, y por lo que avizoramos hay descuentos desproporcionados e ilegales que no corresponden como por ejemplo hay algunos docentes a los que se le descontaron dos ítem aula algo que es imposible, vamos a avanzar con denuncias penales contra el titular de la DGE, José Thomas", comenzó diciendo el secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa.

Correa también advirtió que desde el gremio harán un análisis detallado de los descuentos que realizó el Gobierno y adelantó que si detectaban que les hubieran descontado ítems que paga la Nación, como son incentivo docente o conectividad, "vamos a denunciar esos descuentos en los fueros de la Justicia Federal, porque la Nación no realiza descuentos de esos ítems por paro. La decisión de no pagar el día no trabajado es de la provincia", acotó el gremialista.

Cómo se calcularon los descuentos por paro que se les hizo a los estatales

Para llegar a esa suma de descuento de $485 millones desde el área de Hacienda habrían cruzado la información de las adhesiones al paro que les llegó desde los distintos organismos y reparticiones estatales. En el caso de los profesionales de la salud, a los hospitales y centros de salud les llegó un memorándum para que se informase qué trabajador se plegó al paro, cuáles a las asambleas y por cuánto tiempo.

En el caso de los docentes, la información debiera cargarse en el sistema GEM (Gestión Educativa Mendoza)

Según aportaron desde Hacienda, los descuentos a los docentes, por ejemplo, deberían verse reflejados en 3 ítems, aunque dependerá de la cantidad de días de paro que hizo en esas 5 jornadas de huelga a las que convocó el SUTE: por un lado se debería haber descontado el ítem aula (proporcionalmente el 10% del básico), por otro tendrá descuentos en presentismo y finalmente el proporcional del día no trabajado de la cantidad de días hábiles que debió cumplir.

El panorama judicial que podría enfrentar el SUTE

Pese a que el SUTE está decidido a judicializar el reclamo para que no se les descuenten los días de paro y el ítem aula a los docentes, los antecedentes judiciales parecen no ser los más propicios para que ese planteo avance.

Según afirmó el periodista de Diario UNO José Luis Verderico existe una ley provincial y un fallo plenario de la Suprema Corte de Justicia debilitan seriamente la pretensión del SUTE de que el Gobierno de Mendoza no descuente el Ítem Aula a los docentes que faltaron a dar clases por los paros de julio y agosto.

Se trata de la normativa provincial 8.847 de 2016 cuya validez constitucional fue avalada en mayo de 2018 de modo unánime con una sentencia firmada por los siete supremos que integran el máximo tribunal de justicia de la provincia.

Eso hace pensar que por más que el gobernador Rodolfo Suarez no quiera ejecutar el descuento por Ítem Aula a los docentes que faltaron a clases por los paros no podrá hacerlo. Se lo impiden la ley y el fallo judicial.