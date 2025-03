Por la llegada del frío, el Gobierno habilitó 25 plazas para hombres en situación de calle

Personas en situación de calle Mendoza Pobreza (17).jpeg El intendente Ulpiano Suarez pidió ayuda a la Provincia para derivar a refugios a las personas en situación de calle. El frío aceleró las gestiones. Foto: Diario UNO / Cristián Lozano

Quienes viven en la calle en las cercanías del Hospital Central

Los alrededores del Hospital Central e incluso el hall son uno de los lugares donde suele verse a las personas pernoctando sobre cartones y en la mañana se retiran.

Así lo refirió Marta de 60 años, quien ya lleva más de un año durmiendo en la calle y pidiendo colaboraciones frente a la guardia del Central en la parada de la Línea 800.

"Hace un año que no tengo dónde vivir. Hay un centro de día donde podemos ducharnos y desayunar. Pero no tengo dónde descansar. Estoy en la calle y me es muy difícil conseguir ayuda", aseguró a Diario UNO.

Otras personas se instalan debajo de los puentes en el Acceso Este, donde además limpian vidrios en el día, como una estrategia de supervivencia.

La peor cara de las personas en situación de calle, han sido los decesos, como el que ocurrió el mes pasado con un hombre que se descompensó y sufrió un paro cardíaco en una panchería en pleno centro.

Más contención para las personas en situación de calle

El intendente de Capital solicitó hace algunas semanas más contención para las personas que no tienen techo, a raíz del desalojo que ordenó en la Plazoleta Almirante Brown en los alrededores del Hospital Central.

A la vez, reclamó a los fiscales que también investigue a aquellos que están vinculados con delitos.

El año pasado, La Ciudad de Mendoza realizó un convenio con el Hotel Huentala para asistir a hombres que no tenían donde pasar la noche durante el invierno. En aquel momento fueron unos 50.

Esta política que armó para funcionar desde julio del 2024, finalizó con la llegada de la primavera y el padre Marcelo De Benedictis ya avisó que este año no funcionará.

La intención es que los municipios otorguen entre 20 y 25 nuevas plazas antes de que llegue el invierno.