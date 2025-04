Por el gasoducto del Sur Omar Félix celebró que la Nación está cerca de enviar los fondos que faltan

Omar Félix y sus asesores legales a la salida del Juzgado Federal.jpg Omar Félix y sus asesores legales, Alfredo Juri y Francisco Perdigues, a la salida de la audiencia de conciliación por la obra del gasoducto del Sur.

Con esa cifra en la cabeza, Omar Félix fue este lunes a la audiencia de conciliación en el Juzgado Federal de San Rafael y de allí salió con la certeza de que en una nueva audiencia con fecha prevista para el 29 de este mes, sabría la fecha en que la Nación le enviará los fondos que restan para concluir la megaobra del gasoducto.

“Una vez que recibamos el dinero, avanzaremos con cancelar la deuda con la empresa constructora y luego determinar cómo avanzamos para finalizar la obra. Quiero destacar la voluntad de diálogo del gobierno nacional, entendiendo la relevancia que esta inversión tiene para la comunidad del Sur”, marcó el jefe comunal con clara postura conciliatoria.

Por su parte, el director de Asuntos Legales del Municipio, Alfredo Juri Stica, detalló que “el acuerdo es bueno y está circulando por las áreas administrativas de Energía de la Nación”.

El gasoducto del que todos quieren sacar tajada

En el tire y afloje por el mentado gasoducto, que vendrá a brindarle ese servicio a unos 30.000 usuarios (20.000 sanrafaelinos y 10.000 alvearenses), el pasado 9 de abril, el jefe comunal de Alvear, Alejandro Molero salió a anunciar que el Gobierno de la provincia financiaría los fondos que faltaban para concluir la esperada obra.

Alejando Molero, gasoducto del Sur.jpg Alejandro Molero, intendente de General Alvear.

Para darle entidad al anuncio, el radical alvearense posteó un foto con el gobernador Alfredo Cornejo y argumentó que la decisión obedeció a que la obra del gasoducto "excedió la capacidad de manejo del municipio" y la promesa del ex presidente Alberto Fernández a San Rafael "no se cumplió", en alusión a que el mandatario no envió los fondos necesarios para concluir la obra durante su mandato.

El sólo anuncio por X disparó consultas al ministro de Gobierno, Natalio Mema, sobre el monto que pondría el Gobierno para esa obra y el origen de esos fondos.

"Lo que estamos diciendo es que el gobierno provincial está dispuesto a pagar lo que falta para terminar el gasoducto. La información precisa no está, pero entendemos que son entre $5.000 millones y $7.000 millones que podríamos poner, para luego ver cómo podemos recuperarlo", especificó el ministro.

Después del sorpresivo gesto del Gobierno, y ante la intervención de Molero, Omar Félix recalentó la pelea y remarcó cómo fue la puja de Alvear por la mítica obra.

“El ex intendente Walther Marcolini se preocupó y mucho por esta obra. Pero en la gestión actual hubo recién ahora una presentación, sin ninguna consulta a nosotros que tenemos a cargo la obra. Raro”, pataleó.