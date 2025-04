La obra del gasoducto del Sur recalentó la pelea entre el intendente de San Rafael y el Gobierno

Alejando Molero, gasoducto del Sur.jpg

En paralelo, el intendente alvearense se encargó de argumentar que la decisión del Gobierno de salir a financiar la obra, también se debió a que la obra del gasoducto "excede la capacidad de manejo del municipio" y la promesa del ex presidente Alberto Fernández a San Rafael "no se cumplió", en alusión a que el mandatario no envió los fondos necesarios para concluir la obra durante su mandato.

Lo que Molero no especificó en sus redes fue qué monto pondría el Gobierno provincial.

Para corroborar ese dato clave, Diario UNO, habló con el ministro de Gobierno, Natalio Mema, de quien depende la Subsecretaría de Infraestructura. "Lo que estamos diciendo es que el gobierno provincial está dispuesto a pagar lo que falta para terminar el gasoducto. La información precisa no está, pero entendemos que son entre $5.000 millones y $7.000 millones que podríamos poner, para luego ver cómo podemos recuperarlo", especificó el ministro.

De cómo se podría recuperar esa inversión dependerá de donde saldrían los fondos. "Si se puede recuperar, ese monto podría salir del Fondo de Resarcimiento (lo que Mendoza cobró e iba a destinar a Portezuelo del Viento) o en su defecto, si no se puede recuperar podría salir de las arcas provinciales", especuló Mema.

"Molero busca una ventaja política, nunca peleó por el gasoducto"

Apenas se conoció la noticia de que el Gobierno financiaría el final de obra del gasoducto, los primeros en reaccionar fueron el intendente de San Rafael, Omar Félix y su hermano Emir, que fue quien inició la obra del mentado gasoducto.

"Nos llama la atención que el intendente de General Alvear salga ahora a pelear por el gasoducto. Hace un año cuando esta obra se paralizó totalmente no lo vimos pelear por él, parece que quiere sacar ventaja política de esto, de otra manera habría venido a la comuna, que es quien tiene el manejo de la obra a ofrecer sus gestiones o a ofrecer fondos. Si consigue algo para poder terminarlo bienvenido sea, pero suena a ventaja política", disparó Emir Félix.

Emir Félix.jpg Emir Félix, ex intendente de San Rafael y hermano del actual jefe comunal, Omar.

El ex intendente y actual presidente del PJ, recordó que luego que cuando dejó la intendencia la obra del gasoducto estaba al 80% y que su hermano Omar logró avanzar hasta el 90% "pero después el gobierno de Javier Milei la frenó del todo y por eso tuvimos que acudir a la Justicia para que intercediera y así logramos el fallo que obligó a la Nación a enviar $4.400 millones que fue el último pago que recibimos".

Según el ex intendente entre lo que la Nación aún le adeuda a la comuna, por fondos que puso la intendencia en la obra del gasoducto, más lo que resta terminar de la obra "sumarían unos $10.500 millones" por lo que lo no alcanzarían los montos que propuso Molero para poder terminarla.

"Nosotros vemos con alegría que Molero quiera ahora conseguir los fondos para terminar el gasoducto", ironizó Emir Félix, pero a la par recordó hace un año y justamente a raíz de que la obra nacional se paralizó, la comuna decidió tomar la vía legal porque entendió que era la única manera de poder concluirla.

"Nos hubiese gustado que en ese momento Molero diera la batalla junto a San Rafael, pero lamentablemente no lo hizo", cerró Emir.