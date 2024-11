Política ficción: ¿y si Daniel Orozco y Lourdes Arrieta militaran juntos?

A Lourdes y a Orozco los une además algo difícil de explicar. No son muy versados en política. Pero creen que eso pueden suplantarlo con su personalidad y su carácter. Se autoperciben necesarios y dotados de un don particular. No se demoran en cosas tan contaminadas como el temor al ridículo. No es que desconozcan "el qué dirán", sino que lo procesan de otra manera.

Hagamos un pantallazo sobre ambos personajes y ustedes dirán, lectores, si el tiempo podría unirlos políticamente.

El médico

En abril de 2023 el entonces intendente radical Daniel Orozco abandonó Cambia Mendoza y al radicalismo para aliarse con Omar De Marchi en La Unión Mendocina. El lujanino le ofreció al radical lasherino lo que el partido de este, la UCR, le venía retaceando: ser candidato a vicegobernador.

Daniel Orozco Omar De Marchi.jpg Orozco y De Marchi en plena campaña.

El médico se largó de cabeza a la pileta, pero el demarchismo perdió y él se quedó sin la UCR y sin el partido provincialista que iba a destronar a Alfredo Cornejo. Además, se vio envuelto en un descalabro político puertas adentro de la Municipalidad de Las Heras donde explotaron una serie de denuncias sobre irregularidades que hoy se ventilan en la Justicia.

Por estos días y cuando todos creían que había vuelto full time a su profesión de médico, Orozco, el renacido, ya ha anunciado que volverá a la pista política en 2025 como candidato a concejal de Las Heras. ¿Y cuál será su partido? Ya se verá. Ha argumentado que "la gente me pide en la calle que me presente".

Y para sorprender aún más, hizo el anuncio de su regreso político en las puertas del edificio del Polo Judicial donde había sido citado a declarar en la causa que investiga el posible desvío de fondos municipales a cooperativas inexistentes y otros supuestos fraudes que lo tienen imputado por el delito de peculado.

No está dispuesto a esperar el desenlace de las denuncias que se habrían registrado durante su segunda gestión en la comuna lasherina, situación en la que también está imputada su esposa Janina Ortiz, ex funcionaria municipal y suspendida diputada provincial, una dama de fuerte carácter que también ha exhibido una audacia inhabitual.

¿Y Lulú?

La nueva y fresca Lourdes Arrieta (31), apodada Lulú, desterrada del mileísmo luego de haber sido referente libertaria en Mendoza, ahora cree que "La Libertad Avanza (LLA) "es lo más raro que he visto en política". ¿Cómo contradecirla?

Esta diputada nacional, famosa por sus patitos en la cabeza, no es de las que se deprimen. Ha sido protagonista de hechos escandalosos, como aquella reunión del Congreso donde a grito pelado acusó a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, de "no tener los huevos necesarios" para admitir que le habían mentido al mandarla como legisladora a visitar en la cárcel a algunos de los peores represores de la dictadura que ella, según dijo, no conocía ni de nombre, con el fin de preparar beneficios para esos condenados.

Lourdes Arrieta Fuerzas del Cielo.jpg Lourdes Arrieta, una figura atípica en el Congreso Nacional.

Raleada y descalificada por los mileistas de paladar negro, como Berti Benegas Lynch, que llegó a acusarla de "tener actitudes infantiles, de no saber ni dónde está parada y de no estar capacitada", Lulú ya está en busca de acordar con algunos de los otros libertarios que han sido desplazados del cielo oficial.

Ya ha tomado nota de que ahora es una "malnacida". Y dice: "A aquellos que alguna vez alzamos la voz señalando errores y buscando más transparencia nos han echado. Yo no estoy dispuesta a cultivar el odio en la sociedad". Sus gritos destemplados contra Martín Menem en el Congreso van camino a convertirse en leyenda.

Ahora integra solita un monobloque arrietista, a la espera de que la convoquen de alguna fuerza política y está dispuesta a escuchar ofertas porque cree que su destino es político. Está segura de que Martín y Lule Menem "son los políticos más casta", y sueña con que a una calle de Las Heras le pongan el nombre de su padre Tomás Arrieta, ex militar, veterano de Malvinas, denunciado por soldados de "privación de alimentos" durante la contienda.

Lourdes Arrieta contesta preguntas tipo ping pong en canales de streaming donde desata su arsenal de mohínes, gestos y rulos. Su cara es un festival. En el canal Laca le preguntaron por ejemplo quién es para ella un buen político al que sin embargo le falta calle. Ella hizo como que dudaba, pero se decidió de inmediato por un mendocino: "Luis Petri", dijo con picardía.

Ya lloró de bronca, nuevamente está en carrera y decidida a seguir adelante. Como Scarlett O'Hara -aquel personaje inolvidable de "Lo que el viento se llevó"- Lourdes podría decir: "A Dios pongo por testigo que no podrán derribarme. Sobreviviré, y cuando todo haya pasado, nunca volveré a pasar hambre, ni yo ni ninguno de los míos".