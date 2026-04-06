Policías y penitenciarios recibieron un aumento por decreto y sumaron un ítem clave a sus salarios

moviles policiales mendoza (1) Policías de Mendoza recibieron el aumento de marzo por decreto.

Aumento del 10% para policías

El aumento alcanza tanto al personal en actividad como a quienes pertenecen al régimen de retiros y pensiones. También impacta en los adicionales previstos por diversas leyes y decretos, así como en el valor de los Servicios Extraordinarios. En este caso, el impacto de los aumentos se ve siempre a partir del primer día del mes siguiente.

Este ajuste fue realizado por decreto para mantener actualizadas las condiciones salariales de las fuerzas de seguridad, dado que el personal policial no cuenta con paritarias.

Aumento en el ítem 2626 de la Policía

Ese 10% es independiente de la incorporación del ítem 2626 que se hará efectiva en el mes de abril, según el decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial. Se trata de la incorporación definitiva de un concepto salarial histórico denominado "Aumento 2004 - Remunerativo", que fue otorgado originalmente por la Ley N° 7237 y sus modificatorias.

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El Gobierno ya había incorporado una primera mitad (el 50%) de este valor mediante el Decreto N° 1602/25 de fines de junio del año pasado. Con el decreto N° 628 publicado este lunes se dispuso la incorporación del 50% restante, completando así el 100% del valor del ítem.

Este monto se suma a la Asignación de la Clase del Jefe de las Policías, por lo que impacta proporcionalmente en los sueldos de toda la fuerza.

El incremento se reflejará en los sueldos de los policías a partir de abril de 2026, tomando como base la asignación de clase vigente al 31 de marzo.