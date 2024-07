Plan alvearense de manejar la Lucha Antigranizo no cayó bien a intendentes de zonas productivas

Algunos intendentes, como Ricardo Mansur, de Rivadavia, Matías Stevanato, de Maipú, Emir Andraos, de Tunuyán, opinaron en consonancia con Félix -es decir, que los municipios no pondrán dinero para esto- y evaluaron las opciones de créditos para malla antigranizo y seguro agrícola, tal como lo propuso el gobierno de Alfredo Cornejo.

Alejandro Molero.jpg Alejandro Molero, intendente de General Alvear, pretende que su departamento y San Rafael se encarguen de operativizar el sistema para el sur, pero Omar Félix ya adelantó que no está de acuerdo.

Qué propone el intendente de General Alvear

Tal y como lo explicó Molero en Radio Nihuil, lo que están haciendo en General Alvear es trabajando en el análisis y elaboración de un proyecto para mantener la lucha antigranizo en el oasis sur.

Molero explicó que han estado en conversaciones con el gobernador y le ha propuesto a Félix reunirse para armar una agenda de trabajo con él y con el ministro de la Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

“Vamos a realizar un análisis de costo, operatividad y funcionamiento; el modelo que queremos proponer es que la implementación sea liderada por los municipios. En este sentido, General Alvear y San Rafael tendrían que trabajar juntos para buscar que la inversión sea mixta: pública y privada. Según aseguró, hay empresas interesadas.

También aseveró haber avanzado en conversaciones con el intendente de San Rafael, aunque este último, a través de un posteo en X, ya advirtió que no va a hacerse cargo del costo de la Lucha Antigranizo, porque hacerla operativa es responsabilidad del Gobierno de la Provincia.

Por este motivo, el lunes 8 ha organizado una reunión con el intendente de San Rafael y el ministro de la producción, además, habrá técnicos y especialistas.

Sin embargo, Félix ya adelantó su postura en contra de que el municipio se haga cargo de la Lucha Antigranizo.

Críticas de otros intendentes

Uno de los que opinó fue Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia. Manifestó que está muy preocupado porque se trató de una decisión tomada unilateralmente y esta propuesta de que General Alvear se quede con la operatividad no la entiende ni la comparte.

“Esto no corresponde que lo absorba un municipio, es responsabilidad del gobierno provincial. Además, si es tan así como lo dijo Vargas Arizu, que la lucha antigranizo es casi una fantasía, ¿por qué se la darían a General Alvear?, manifestó y agregó “el gobierno está dejando desprotegido al campo, solo está abocado en la Ciudad, el turismo, y la minería, pero la agroindustria está totalmente olvidada”.

Dejó en claro que él no va a financiar este sistema y que si al gobierno le parece que no da resultados, debería haber propuesto otra solución y no desmantelar la Lucha Antigranizo.

En sintonía opinó Omar Félix, intendente con el que Molero piensa formar equipo, aunque el jefe comunal de San Rafael no estaría tan dispuesto a hacerlo. Así lo manifestó en un tuit.

El intendente Matías Stevanato se comunicó con Nihuil, y explicó que no van a dejar solos a los productores. En cuanto a la iniciativa del gobierno de otorgar créditos blandos para la colocación de la tela antigranizo, manifestó que ya es muy tarde para realizar estas acciones antes de septiembre, época de la brotación.

De todas maneras, su postura es conversar acerca de la propuesta con el intendente Félix. En cuanto a la posibilidad de que los departamentos absorban el costo de la lucha antigranizo, desde Maipú afirmaron que no es una opción que se baraje por el momento.

Otros dos que dieron su opinión fueron los intendentes de Tupungato, Gustavo Aguilera, y el de Tunuyán, Andraos.

Mientras que Aguilera dijo en Radio Nihuil estar de acuerdo con el Gobierno provincial, tanto sobre los créditos para malla antigranizo como sobre la posibilidad de que los productores contraten un seguro agrícola, Andraos aseguró que quiere analizar más a fondo el tema.

De todas maneras, cabe mencionar que en Tupungato, los aviones de la Lucha Antigranizo no pueden operar y se utiliza un sistema de tierra para combatir las nubes graniceras.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, advirtió -a través de una publicación en sus redes sociales- que ella y la senadora Mercedes Derrache, se reunieron con pilotos referentes del sistema, para interiorizarse del tema y de la situación que atraviesan.

"Hay una creciente preocupación y , porque una mala decisión puede afectar directamente la producción y el desarrollo económico de Santa Rosa, la zona este y toda la provincia", sostuvo Destéfanis.

Cómo se realizaría la Lucha Antigranizo en el Sur

En palabras de Molero, este año la Lucha Antigranizo estaba presupuestada con 10.500 millones de pesos, pero Alvear y San Rafael solo usarían el 50% de la potencia instalada.

De los 27 pilotos que volaban cuatro aeronaves, el sur solo necesitaría 6, y con una contratación por temporada y no todo el año, como ha sido hasta ahora. Según respondió a la consulta de Nihuil, hay pilotos interesados en seguir brindando este servicio aunque las condiciones de contratación sean muy diferentes.

Acerca de la inversión mixta, pública y privada, Molero manifestó que se ha contactado con empresas de Estados Unidos proveedoras de material biotécnico interesadas en manejar el sistema.

“Si lo trabajamos con seriedad, sin ilusionar ni crear falsas expectativas, podemos hacer una conjunción” “Si lo trabajamos con seriedad, sin ilusionar ni crear falsas expectativas, podemos hacer una conjunción”

