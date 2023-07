Pilotos defendieron la lucha antigranizo y criticaron la idea pro malla del PJ y de Petri

Ese intento es el proyecto presentado en la Legislatura provincial por la senadora Florencia Canali (PJ), que tiene el mismo objetivo que una de las principales propuestas de campaña de Luis Petri (UCR), quien tras el resultado obtenido en las PASO de Cambia Mendoza escaló como precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich.

"Tenemos claro que es una copia del proyecto de Luis Petri, es el mismo", dijo Mazzieri en radio Nihuil. "Carece de argumentos porque se basa en números que no se condicen con la realidad. La autora desconoce los oasis tanto de frutas como de hortalizas que se quieren proteger", agregó el piloto.

lucha antigranizo.jpg A febrero ya se habían perdido unas 60.000 hectáreas cultivadas en Mendoza por efecto de las tormentas de granizo.

Para los pilotos de la lucha antigranizo, los números no cierran

En representación de los pilotos que trabajan activamente en la lucha antigranizo en Mendoza, Mazzieri aseguró que el proyecto que busca reemplazarla por cobertura con malla en las zonas productivas "es insostenible y pone en riesgo fuentes de trabajo de 80 personas".

Mazzieri explicó que actualmente "el presupuesto estipulado por el proyecto de ley es de $627 millones cuando lo que exige una malla es $1 millón por hectárea por lo que, con esos fondos solo se podrían cubrir 627 hectáreas por año".

"Hoy el relevamiento del INV nos dice que Mendoza tiene 147.000 hectáreas de viñedos; y además hay 28.000 hectáreas de olivos, 26.300 de frutales y 39.500 de otros frutales; lo que hace un total de 247.000 hectáreas", agregó sobre los números actuales que se manejan en la provincia.

La conclusión para los pilotos es que "con el presupuesto estipulado se tardarían 381 años para completar la colocación de malla antigranizo sin tomar en cuenta que la vida útil máxima de cada una es de 10 años".

lucha antigranizo aviones.jpg Los aviones que usan para la lucha antigranizo.

Para la asociación de pilotos, el costo total del sistema de malla antigranizo (tomando valores constantes de 2023) sería de $241.681 millones; mientras que por año costaría unos $24.168 millones, lo que significa, según expresaron, 39 veces más que lo que cuesta el sistema actual de lucha activa por aviones.

En el comunicado y en diálogo con Nihuil, los pilotos explicaron - como ya lo ha hecho el Gobierno desde diferentes áreas- que el sistema actual que usa Mendoza es tripartito. Consta de una lucha activa, que es la que efectivamente se realiza con aeronaves y generadores de superficie, y una lucha pasiva, que es la que complementa la malla antigranizo para la que desde el Estado se brindan créditos accesibles.

La tercera pata es el seguro agrícola, que se pone en marcha para compensar los daños ocasionados por las tormentas que no alcanzaron a ser mitigadas por los sistemas de lucha antigranizo.

La respuesta de la senadora Canali

La senadora del PJ pretende "que un porcentaje de lo que se destina actualmente al sistema de lucha antigranizo vaya progresivamente a la compra y la instalación de tela antigranizo en las zonas productivas".

En su proyecto definió cómo sería la progresividad de esa reconversión: "Al programa Tela Antigranizo se destinará en los 3 primeros años desde su entrada en vigencia el 30%: en el cuarto, quinto y sexto año el 60% y a partir del séptimo año el 100% del total de las partidas presupuestarias destinadas al Sistema de Lucha Antigranizo".

Según los pilotos, con esos porcentajes se tendrían $186 millones del primero al tercer año, $372 millones del cuarto al sexto, y $620 millones desde el séptimo año; lo cual resultaría insuficiente.

lucha antigranizo hectareas.jpg

Canali calificó las declaraciones de APLA de "apriete" y aseguró que el comunicado "confunde el sentido y alcance del proyecto, desinforma con datos falsos y usa un tono amenazante que resulta inadmisible".

"Se comporta como lobby de S.A.", apuntó la senadora provincial y les avisó: "No son los encargados de decidir sobre la política pública de la matriz productiva de Mendoza".

Respecto a las fuentes laborales, Canali aseguró que "el proyecto no busca dejar sin trabajo a los pilotos" y que el "tema es mucho mas grande y requiere responsabilidad de todos los sectores para debatir democráticamente una política real que resuelva la tragedia que viven los productores todos los años".

La senadora tomó a su vez la nota del Diario UNO para la que el subsecretario de Agricultura de la provincia, Sergio Moralejo, calculó que "si el costo de la malla es de $300.000 millones y por año invertimos $2.000 millones, entonces tardaríamos 150 años en poder cubrir con malla 200.000 hectáreas".

lucha antigranizo 1.jpg El granizo hizo destrozos en la última temporada.

"No se ponen de acuerdo. ¿Serían 150 años o 381 años?", se preguntó Canali enfrentando las declaraciones de Moralejo con el comunicado de la Asociación de Pilotos y chicaneó: "Entre el ministro Moralejo y el que sacó las cuentas para hacer el comunicado de los pilotos no aprueban las operaciones básicas de aritmética. Espero que esta dificultades no se trasladen a otras materias".