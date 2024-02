Petri reclamó apoyo del radicalismo a Milei en medio del reacomodamiento político nacional

►TE PUEDE INTERESAR: Milei contra Cornejo y los gobernadores, en la semana que lo cambió todo

luis petri ministro de defensa.jpg

Reacomodamiento político

La escena ha cambiado. Desde el PRO ya se habla públicamente de una alianza con La Libertad Avanza, apoyada desde Mendoza por Hebe Casado, quien busca la presidencia del PRO local.

Mientras que fue la propia vicegobernadora la que aseguró además que la intención es que esa coalición esté formada también por los radicales que estén en la misma línea de pensamiento, como por ejemplo, Petri.

Hebe Casado-Mauricio Macri.jpg

El funcionario nacional ya lo dijo abiertamente: para él, el radicalismo debe ponerse del lado del Gobierno nacional y apoyarlo en sus decisiones en pos del "cambio que está transformando a la Argentina.

Cómo dijo Alem: 'Los hombres de bien deben unirse'", posteó en la red social X.

Pero sobre lo que no hizo referencia fue respecto de las medidas que adoptó Milei después de que se cayera la Ley Ómnibus y que tienen que ver de manera directa con fondos que deberían ir a parar al interior del país.

Marcó así distancia de las posturas públicas que han adoptado otros radicales mendocinos como el gobernador Alfredo Cornejo, que trató de "tonto y ridículo" lo que Milei resolvió respecto de los subsidios al transporte; o el diputado nacional Julio Cobos, que votó buena parte de la Ley Ómnibus en particular en contra y fue tildado de "traidor" por el Presidente. O incluso de la propia Casado, quien si bien pregona esta nueva alianza PRO- LLA- UCR, afirmó que "lo que está bien se aplaude y las medidas tontas y locas se critican" (como la quita de subsidios al interior) y que "la Educación no debe recortarse".

Radicales y Milei

Como contó Diario UNO, a pesar de las críticas de la última semana, el vínculo de Cornejo con el gobierno nacional no está roto. Los cuestionamientos no son hacia los fines sino hacia las formas. No basta con querer cambios, si no que también hay que gestionarlos y en ello han tenido "mala praxis", aseguran desde Casa de Gobierno.

Pero quien sí marca mayores diferencias es Cobos, que quedó del lado de la lista de "traidores" que publicó Milei tras la caída de su ley Bases. El diputado nacional por Mendoza planea junto a otros radicales hacer una presentación formal para quejarse formalmente de los agravios propinados por el Presidente. De ese lado, la concreción de una posible alianza pareciera más compleja.