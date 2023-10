Patricia Bullrich prometió ante empresarios prohibir los cepos para siempre

►TE PUEDE INTERESAR: Patricia Bullrich denunció a Javier Milei por calumnias e injurias e incitación al odio

Bullrich en el coloquio de Idea1.jpg El saludo de Patricia Bullrich tras su aplaudida intervención en el Coloquio de IDEA.

Los planes de Bullrich si es elegida presidenta

La intervención de Bullrich comenzó pasadas las 13 y duró casi una hora en un panel moderado por representantes de Idea, como Roberto Murchison, de Murchison Argentina y Sofía Vago, de Accenture.

El auditorio se encontraba repleto y en la entrevista que le realizaron, Bullrich repasó puntos clave sobre la situación de Argentina y sus propuestas para el futuro del país.

Enfatizó la importancia de realizar cambios significativos para acelerar la recuperación económica y superar los desafíos actuales. Señaló que "los tiempos de la recuperación de Argentina van a depender de la profundidad de los cambios que hagamos". Y si bien cree que la macroeconomía es un problema, este está relacionado con un problema mayor, que es un Estado que considera trabado y colonizado.

La candidata propuso una serie de medidas económicas, como la eliminación inmediata del cepo cambiario y la promoción de un entorno empresarial en el que ningún funcionario de bajo rango tenga la autoridad de cerrar las exportaciones.

Subrayó la importancia del lema "prohibido prohibir" y enfatizó la necesidad de mejorar la seguridad jurídica y abordar la situación fiscal.

Bullrich también anticipó la presentación de una nueva carta orgánica para el Banco Central, que prohibiría el uso de cepos en el futuro. Criticó el presupuesto con déficit presentado por el gobierno actual y recibió un fuerte aplauso por sus propuestas económicas.

En cuanto a la coparticipación y la cuestión impositiva, la candidata mencionó diferencias de criterio en el reparto de fondos y prometió eliminar retenciones y bienes personales, entre otros aspectos.

Bullrich no dejó de mencionar los desafíos económicos que enfrenta el país, como el aumento de los precios y la inflación, y apuntó críticas hacia el gobierno actual. También destacó la intención de Juntos por el Cambio de gobernar en más provincias que el kirchnerismo en los próximos cuatro años.

De los 5 candidatos sólo asistió Bullrich

Una sola de los cinco candidatos a presidente para las elecciones 2023 del 22 de octubre participó del tradicional Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina). Fue la representante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien expuso sus propuestas económicas.

Esta es la 59ª edición del clásico encuentro empresario cuyos organizadores convocaron a los 5 postulantes a la presidencia pero sólo asistió la de JxC.

Massa permaneció en Buenos Aires, Milei estuvo en la Ciudad Feliz pero no en Idea, Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) se excusó y Myriam Bregman (FIT) no fue ya que su espacio no asiste a este tipo de eventos.

►TE PUEDE INTERESAR: Petri y Massa cruzaron opiniones en el encuentro de CAME y el ministro hizo anuncios para pymes

Coloquio de Idea.jpg A sala llena. Así fue la exposición de Bullrich.

Qué dijo Bullrich de Milei y de Massa

Consultada los faltazos y la particular actitud de Javier Milei que promocionó un "contra coloquio", Patricia fue categórica: "Es mentira lo de la contracumbre. Todos los años hay un almuerzo organizado por un banco privado en paralelo al coloquio, de hecho, el año pasado fui yo. De todas formas acá estuvimos a salón lleno".

Por otra parte calificó al libertario de machista: "En el debate de Santiago del estero cada vez que hablaba Massa, Milei se quedaba serio, pero cada vez que hablaba Bregman o yo, se reía. Parece como que se ríe de las mujeres".

Por otra parte, en una conferencia, Bullrich se refirió a la ausencia de Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria (UxP) y actual ministro de Economía. "Salió tercero, parece que es el ministro de otro país y está haciendo un desastre", comentó.

Después, con más ironía todavía, explicó que "tampoco tiene mucho que hacer acá, sobre todo por el título que lleva este año el coloquio de Idea ("Nos Volvimos a Iusionar). Ese debe ser el motivo de su ausencia".

Luego recordó el viaje que hicieron juntos en 2016 al Foro Económico de Davos: "Massa no aprendió nada".