Patricia Bullrich prometió copiar el Código de Convivencia de Mendoza para frenar los piquetes

La aspirante a la presidencia pidió separar los piquetes de los planes sociales, "porque hay 3 millones de planes sociales en la Argentina y sólo una minoría protesta" y en modo candidata apeló a un slogan que viene usando en los últimos días: "Estamos discutiendo si vamos a gobernar el país con miedo o sin miedo, si nos vamos a animar o no, si digo que conmigo los piquetes se van a terminar, lo voy a hacer".

Patricia Bullrich en 7D.JPG En el programa Séptimo Día de Canal 7, Patricia Bullrich salió a elogiar el código de convivencia mendocino y prometió que buscará copiarlo en el resto del país.

Bullrich que desde que se lanzó a la precandidatura se alió con Alfredo Cornejo, y más tarde decidió llevar de compañero de fórmula al mendocino Luis Petri, volvió a mostrar sus coincidencias con los radicales mendocinos cuando ponderó el Código de Convivencia que en la Ciudad de Mendoza impide cortar calles y hacer piquetes.

"Los códigos de convivencia son provinciales, pero le pediría a todas las provincias que tengan un código de convivencia que no le arruine la vida a la gente todos los días. Creo que Mendoza en eso ha sido exitosa, ha tenido un buen modelo que nosotros vamos a copiar en todo el país", adelantó.

Mendocinos al gabinete

Aquella cercanía y predilección de Bullrich con la dirigencia de la UCR mendocina volvió a saltar cuando adelantó a quien -de los varios políticos que están trabajando en sus equipos técnicos- le gustaría tener en un eventual gabinete nacional.

"En educación estamos trabajando con Jaime Correas (ex titular de la DGE en la gestión de Cornejo), en el equipo económico hay varias personas que trabajaron con Alfredo Cornejo que están trabajando con nosotros y hay gente trabajando en el equipo de salud. Nosotros queremos hacer un equipo federal y todos los que han hecho las cosas bien y quieran mover el país hacia adelante y no hacía atrás , van a ser parte de nuestro equipo" enumeró, sin dar más nombres propios que el del ex director de escuelas.

"No voy a tener miedo a los intentos de extorsión"

En la vereda opuesta a la del Frente de Todos, Bullrich criticó el salto que dio ese frente, ahora rebautizado como Unión por la Patria, que pasó de llevar de precandidato a la presidencia al ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro a impulsar finalmente al ministro de Economía, Sergio Massa.

"Eso muestra que lo único que les interesa es no perder el poder, y que les da todo lo mismo. Por eso la discusión en Juntos por el Cambio es interesante y pasa por cómo ganamos el poder y cómo lo conservamos. Para conservarlo no te podes someter a las reglas del juego de los que te quieren voltear y Patricia Bullrich no se va a dejar manejar, no voy a tener miedo a los intentos de extorsión".

La precandidata negó tensiones hacia dentro de su partido con Horacio Rodríguez Larreta, y calificó esos roces que tiene con su competidor como una necesaria discusión de cómo gobernar el país.

"Es impracticable seguir viviendo cuatro años más como lo estamos haciendo. Yo les preguntaría a los argentinos ¿si quieren 4 años más de desorden, de tener desorden fiscal y perder ingresos todos los argentinos porque hay que tener planes sociales, o quieren un país ordenado?", concluyó oponiendo los modelos de país que ella ve.