Patricia Bullrich en La Rural: "Somos un Gobierno pro campo"

Patricia bullrich en la rural.jpg La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la prensa en el predio de La Rural.

Al ser consultada sobre si irá al encuentro del PRO del próximo jueves convocado por el ex presidente Mauricio Macri, Bullrich aseguró que no iba a hablar del partido en esta oportunidad.

Javier Milei se comprometió a eliminar las retenciones para el campo

El presidente Javier Milei aseguró este domingo que su “compromiso” es eliminar las retenciones e insistió en que cuando se termine de estabilizar la inflación se podrá "levantar el cepo" al dólar, al brindar un discurso en la inauguración de La Rural.

Javier Milei en La Rural.jpg El presidente Javier Milei aseguró que quitará las retenciones al campo.

"Nadie tiene tantas ganas y yo en particular de salir de este esquima que entre retenciones y cepo le expropia al campo el 70 por ciento de la producción", enfatizó Milei.

De todas formas, aclaró que no hay un tiempo preciso para llegar a esa medida: "No nos importa la presión ni de donde venga, vamos a respetar el tiempo. El programa económico tiene tiempos y condiciones, hay que mirar la película y no solo la foto".