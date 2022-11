Para Pepe Mujica, Cristina no será candidata en 2023 porque es "temperamental pero muy inteligente"

► TE PUEDE INTERESAR: Alberto Fernández le salió al cruce a Máximo Kirchner sobre sus dichos en el Congreso del PJ bonaerense

Y agregó: "Se me ocurre a mí, porque no hubiera ido a buscar a Fernández como lo fue a buscar", dijo en referencia a la decisión de la exmandataria.

pepe-cristina.jpg José Pepe Mujica y Cristina Fernández comparten una línea política afín. Gentileza

Sobre una posible candidatura de Alberto Fernández

En la misma entrevista, le consultaron a Mujica si le parecía "una mala idea" que Alberto Fernández se presente a una reelección. "No me parece. El kirchnerismo (Máximo Kirchner, por ejemplo) ya había planteado algunos cuestionamientos. La verdad que no tengo idea de lo que van a hacer, lo que sé es que podrán ganar o perder, pero van a seguir existiendo. Es un dato de la realidad", afirmó.

Según Mujica, el escenario electoral próximo podría ser parecido al de 2019, cuando Cristina anunció a Alberto como candidato del peronismo porque entendía que podría unir a algunos sectores que se habían alejado del movimiento.

"Va a ser difícil en Argentina, va a ser muy difícil. No sé si el argentino saca alguno del interior, algún federal de esos que tienen por ahí desparramados. Pero no sé qué va a pasar. El peronismo no es previsible", concluyó Mujica.

Las palabras de Mujica se dan en medio de una fuerte interna en el oficialismo y cuando distintos referentes del kirchnerismo están impulsando una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.

En cuanto a la situación de diferencias dentro del Frente de Todos, el ex líder tupamaro recordó que el año pasado estuvo junto a Lula Da Silva, recientemente electo presidente de Brasil, en un acto en la Argentina, y allí intentaron acercar posiciones entre Alberto y Cristina, pero dejó picando que las conversaciones no funcionaron.

“Nos enteramos que había lío ahí arriba... tuvimos un estruendoso fracaso”, dijo entre risas.

La gorra de Lula da Silva sobre Cristina candidata al 2023

Hace casi dos semanas, cuando fue el balotaje en Brasil y Lula Da Silva fue elegido presidente frente a Jair Bolsonaro, Mujica fue uno de los ex mandatarios y dirigentes latinoamericanos que fue hasta San Pablo a seguir de cerca el proceso.

Tuvo, en ese marco, la posibilidad de ver el episodio en el que le acercaron al presidente electo de ese país una gorra con la leyenda "CFK 2023", la misma que meses antes se había puesto la propia Vicepresidenta argentina. Sin embargo, consultado sobre eso, el uruguayo prefirió relativizarlo.

lula cfk 2023.jpg

El ex presidente charrúa dijo que a esa gorra "se la pusieron" y que "no es de Lula". De ese modo, no se mostró esperanzado en una eventual candidatura.