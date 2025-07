Para Mema la eliminación de Vialidad Nacional no afecta las obras en rutas nacionales que pactó Cornejo

RUTAS nacionales_02 peaje (3).jpg

En principio, según la mirada del ministro de Gobierno Natalio Mema, aquel acuerdo para mejorar las rutas nacionales no está en riesgo con la eliminación de Vialidad Nacional: "La continuidad jurídica, por lo que he podido leer esta mañana, la va a tener el Ministerio de Economía, por lo tanto hoy con la foto de hoy nosotros tenemos 36 meses para hacer las obras que tenemos previstas y una vez que terminemos las obras vuelve la jurisdicción de Vialidad Nacional", explicó Mema, tras analizar el decreto nacional.

Natalio Mema1.jpg Para el ministro de Gobierno, Natalio Mema, el acuerdo que firmó Alfredo Cornejo con Vialidad Nacional para avanzar con las mejoras en 3 rutas nacionales no estaría en riesgo con la eliminación de ese organismo nacional.

A su entender lo que plantea esa decisión de Javier Milei es un "reparto de las facultades de Vialidad Nacional". Y lo definió así: "No es que se elimina la función de Vialidad Nacional, han creado una agencia para las concesiones y otra parte va a pasar al Ministerio de Economía o a la Secretaría de Transporte".

Mema sí rescató que es necesario resguardar el aporte técnico que tenía hasta ahora la Dirección de Vialidad Nacional: "tiene muy buenos técnicos y me parece que tenemos que tener un marco legal y técnico para el desarrollo de las rutas del país".

Mema apuntó contra las superestructuras del gobierno de Alberto Fernández

Cuando se lo consultó sobre el impacto que tendrá el recorte de Vialidad Nacional, Natalio Mema también puso el foco en la sobredimensión que dejó como legado la gestión de Alberto Fernández.

Dietrich.jpg Mema recordó que el ex ministro de Transporte de la gestión de Alberto Fernández, Guillermo Dietrich creó la Agencia de Concesiones Sociedad Anónima, la pobló de 30.000 empleados y en 4 años no sacó ni una sola concesión nueva.

"Las superestructuras con malos gobiernos generan inconvenientes enormes. Yo les pongo un ejemplo, a finales del 2019, (Guillermo) Dietrich, Ministro de Transporte, crea Concesiones Viales Sociedad Anónima para administrar las concesiones. No tuvo una sola concesión y en los últimos 4 años metieron 30.000 personas en un lugar que no tenía concesiones. O sea, se hizo cargo de concesiones antiguas pero no hubo nuevas concesiones. Bueno, de eso estamos saliendo", remarcó un poco en defensa de la medida mileista.

En paralelo no evitó poner de ejemplo la situación de Vialidad Provincial: "Al final de 2015 de Vialidad Provincial tenía 1.500 empleados, hoy tiene 860 empleados y tiene intervención en toda la ruta de la provincia, obviamente con dificultades, pero estamos en el mantenimiento, ordenando haciendo ruta nueva" marcó y puso de ejemplo la obra del puente de la ruta 15 en Luján, para el que hoy se conocieron los 5 oferentes.