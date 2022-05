La frase mencionada, además, fue replicada en redes sociales, con la firma del presidente del PD, Roberto Ajo.

Tuit Partido Demòcrata.JPG

Contra el Presidente y contra Wado de Pedro

Los "Gansos" recordaron que "en la jornada de ayer (por el martes) el presidente Alberto Fernández se refirió al pedido del gobierno de La Pampa que, acompañado por sus pares de Río Negro, Buenos Aires y Neuquén, solicitó mayores estudios de impacto ambiental sobre los efectos de la megaobra Portezuelo del Viento y expresó: 'Yo voy a hacer lugar para que se haga el estudio de impacto ambiental'. Y finalizó: 'Voy a hacer lugar porque así como los gobiernos no son propiedad de los que gobiernan, los ríos no son propiedad de nadie, y el agua no es propiedad de nadie, es propiedad de los argentinos y argentinas que lo necesitan. Y lo que tenemos que hacer es administrarla bien'”.

También indicó el movimiento demócrata que la semana pasada se expresó sobre una idea del ministro del Interior de la Nación, Eduardo Wado de Pedro, de nacionalizar el manejo del uso del agua. En ese sentido el PD pidió a los legisladores nacionales por Mendoza que se pronuncien para evitar que avance esa iniciativa.

Luego de ese repaso el documento del PD dice lo siguiente: "Entre tantas preguntas nos viene a la mente qué función le atañe al Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado), creado en 1976, si el Presidente termina decidiendo la suerte de una obra largamente esperada por los mendocinos?".

Por último el Partido Demócrata se refirió a declaraciones de la diputada provincial Mercedes Llano sobre Portezuelo del Viento: "Una vez más un gobierno nacional centralista y con una visión unitaria del país, respondiendo a espurios intereses políticos de provincias gobernadas por su mismo partido político, perjudica a Mendoza oponiéndose a la construcción de Portezuelo del Viento. Le dice no a la creación de muchos puestos de trabajo; le dice no a la generación de energía limpia como lo es la hidroeléctrica; pero fundamentalmente le dice no al desarrollo de Malargüe".

►TE PUEDE INTERESAR: El aumento logrado por el mendocino Sergio Palazzo para los bancarios

►TE PUEDE INTERESAR: La Asociación de Oftalmología cruzó al titular de la OSEP, Carlos Funes, por el cobro de coseguros