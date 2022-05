La Asociación de Oftalmología cruzó al titular de la OSEP, Carlos Funes, por el cobro de coseguros

La semana pasada Funes en una nota en la que contó que comenzaron a suspender a los que cobran coseguros indebidos señaló que con los médicos que tienen más problemas es con los oftalmólogos a quienes acusó de no cumplir con un convenio y de ser muy corporativos. También aseveró que los atrasos en los pagos a los prestadores rondan los 30 días.

Sin embargo ese convenio entre la asociación oftalmológica y la OSEP no existe y el retraso en los pagos no es de 30 días sino que se remonta a octubre. Tal fue la respuesta de los profesionales al máximo responsable de la obra social.

OSEP.jpg OSEP. Sigue la polémica por los coseguros y los prestadores.

La crisis financiera de la OSEP

"Sabemos los problemas socio-económicos del país y de la crisis financiera de la OSEP. Nada de eso lo desconocemos. Pero la realidad es que no tenemos ningún convenio con la OSEP", le dijo el doctor Gandolfo a Diario UNO.

Y agregó: "Todo se soluciona con diálogo. OSEP nunca nos respondió las notas que presentamos y el perjudicado es el afiliado. Hemos pensado soluciones y queremos plantearlas pero no nos reciben".

El dirigente también amplió el concepto sobre el atraso en los pagos. "Estamos cobrando octubre de 2021. No son 30 días de atraso, son 7 meses. Y los convenios con los prestadores establecen que los pagos no deben superar los 90 días desde la emisión de la factura".

Luego insistió: "Necesitamos una mesa de diálogo y no que ellos actúen unilateralmente. Con Carlos Funes estuvimos una sola vez que fue cuando asumió (en 2020) y desde entonces no lo vimos más".

Con lo que nos paga OSEP no hay forma de solventar los gastos. Hoy nos paga $600 por cada atención y el afiliado abona $500. Hay que tener en cuenta que una consulta es sólo la parte inicial. Después hay estudios y prácticas con insumos quirúrgicos que están dolarizados. Los valores están desactualizados desde 2017. Así no podemos resolver un problema que podría acusarle una ceguera a un paciente Con lo que nos paga OSEP no hay forma de solventar los gastos. Hoy nos paga $600 por cada atención y el afiliado abona $500. Hay que tener en cuenta que una consulta es sólo la parte inicial. Después hay estudios y prácticas con insumos quirúrgicos que están dolarizados. Los valores están desactualizados desde 2017. Así no podemos resolver un problema que podría acusarle una ceguera a un paciente

La crisis de OSEP no es nueva

"Sabemos que esta crisis de OSEP no viene de ahora, se arrastra de gestiones anteriores. Lo que entendemos es que hay que hacer un buen uso de los recursos con que cuentan Por eso proponemos achicar un poco el nomenclador y dejar de lado un tiempo las prácticas que no sin importantes", sumó Gandolfo

Se presentaron varias notas por mesa de entrada solicitando una reunión abierta al diálogo para consensuar soluciones, aún sin respuesta alguna. Creemos necesario un sinceramiento del sistema de salud. La creciente inflación, la inestabilidad del dólar y el aumento desmedido de precios, insumos, salarios y costos médicos, hacen imposible la rentabilidad de la especialidad, con los valores actuales que paga OSEP Se presentaron varias notas por mesa de entrada solicitando una reunión abierta al diálogo para consensuar soluciones, aún sin respuesta alguna. Creemos necesario un sinceramiento del sistema de salud. La creciente inflación, la inestabilidad del dólar y el aumento desmedido de precios, insumos, salarios y costos médicos, hacen imposible la rentabilidad de la especialidad, con los valores actuales que paga OSEP

Finalmente dijo el presidente de la AMO que "nuevamente y sin intentar ser reiterativo, la asociación siempre está y estará abierta al dialogo. Los afiliados necesitan saber la verdad de la situación. Los prestadores están pidiendo desde hace más de cinco años ser escuchados. Necesitamos que OSEP pueda escuchar la grave problemática y lograr mediante la unión y sensatez, el beneficio de los pacientes y no actos políticos que siguen afectando la sociedad".

glaucoma-osep-controles-01-700x256.png

Los números de los oftalmólogos

Para graficar los costos que asumen los oftalmólogos, lo que paga OSEP y lo que abona el afiliado, la Asociación Mendocina de Oftalmólogos realizó un estudio y difundió un documento con las siguientes conclusiones:

El promedio de aumento de todas las prácticas por convenidas con OSEP incluidas, consultas, estudios de diagnóstico y cirugías es de 105% desde enero de 2017 a abril de 2022.

desde enero de 2017 a abril de 2022. La variación de IPC (INDEC) o la inflación acumulada en el mismo periodo es de 575,5 %.

La variación del tipo de cambio oficial en el mismo periodo es de 698,33%.

El incremento del salario del sector público en el mismo periodo es de 405%.

Si comparamos la diferencia en porcentaje entre el IPC /inflación y la falta de actualización de OSEP es de 470,5% en el mismo periodo.

Si lo comparamos con la variación del tipo de cambio oficial la falta de actualización es de 593,33% en el mismo periodo.

Si lo comparamos con la evolución del salario del sector público la falta de actualización de valores es de 300% en el mismo periodo.

Como dato adicional debemos señalar que con una inflación proyectada de 60% para este año, los pagos de OSEP a 4 meses de su facturación representan una pérdida del 22 % del valor.

Creemos necesaria la urgente actualización de valores por cualquiera de los índices evaluados ya que la gran mayoría de las prácticas no cubren los costos mínimos y repercute en la salud visual de los pacientes afiliados a OSEP.

► TE PUEDE INTERESAR: El reclamo de los sindicatos por la situación de la OSEP

► TE PUEDE INTERESAR: La intervención del Gobierno para salvar a la OSEP