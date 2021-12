La "Operación Salvataje" del Gobierno y una reunión clave para destrabar la deuda de la OSEP

Según esos prestadores, el monto que les deben ya superó los 300 millones de pesos y va a seguir incrementándose cuando se venzan las próximas quincenas, pero aseguran no haber tenido nada que ver con el hecho de que se filtrara el documento

“No, de ninguna manera. Nosotros no hicimos nada ni queríamos que esa carta se viralice”, dijo uno de los hombres que firmó el escrito ante la pregunta de UNO. “Nunca embarraríamos la cancha con algo así a cuatro o cinco días de discutir el nuevo convenio que tiene que regir desde enero. Simplemente queríamos marcar que la situación es insdl ostenible, como lo hemos hecho anteriormente, pero no difundimos absolutamente nada”.

La versión de que no buscan romper el vínculo tiene asidero. Efectivamente, la próxima semana debería darse un encuentro crucial para sellar el convenio del 2022, y fuentes de ambos lados entienden que, antes del jueves, se sentarán en una misma mesa los cuatro representantes de las entidades: OSEP, las agrupaciones y la mutual sanrafaelina Farmasur, que también figura en el reclamo.

De hecho, la metodología de la denuncia vía carta documento es una necesidad formal que tienen las entidades cada vez que se vence una quincena, es un acuerdo incluso con sus asociados. Y ya les habían enviado al menos cuatro iguales durante la segunda mitad del año. La única diferencia es que la última fue mediática.

Mil seiscientos millones de pesos

Es la cifra que dan desde el ejecutivo. Con esa cantidad de dinero, la provincia asistirá a la obra social a través pagos que hará el Ministerio de Hacienda la semana que viene. Trascendió que una parte de la suma estará compuesta por bonos, algo usual en este tipo de operaciones y que, de hecho, ya se produjo a mediados de este año.

“Dimos el okey a un esquema de negociación que la propia obra social nos acercó y que está relacionado a lo que ellos han hablado con sus proveedores”, afirmaron en el Gobierno. “Faltaba revisar la parte administrativa y, una vez finalizado eso, más el visto bueno de ellos, que ya lo tenemos, se va a hacer efectivo ese traspaso antes del 24, con toda seguridad”, agregó la voz oficial.

Ese visto bueno del que hablan en el ejecutivo provincial, se cristalizó hace dos sábados en la reunión extraordinaria que convocó el directorio. Justamente, la intención era formalizar el traspaso de la suma otorgada por la provincia. Un trámite que duró escasos minutos, contaron desde adentro. Primero porque ya estaba decidido y, segundo, porque, como dejó en claro lo ocurrido esta semana y todo lo que se viene mencionando desde hace meses, es un dinero que el organismo necesita imperiosamente.

Recibido esto, OSEP comenzará a ejecutar el cronograma de pagos que viene planificando desde hace tiempo (la intención desde un principio era comenzar el viernes 17) y que tiene como destinatarios a todos los prestadores a los que se les adeudan desembolsos. Algunos incluso reclaman montos impagos desde el mes de julio, es decir, seis meses de atraso. Desde la obra social admiten que esto es cierto y aseguran que van a empezar a regularizarlo pronto.

¿Cuándo, concretamente? “Mirá, si nos preguntabas hace quince días, realmente estaba complicado, pero con el desembolso desde el la provincia y la posibilidad de ejecutar el nuevo presupuesto, el del 2022, se va a empezar a normalizar lo que se debe”, contestaron desde el edificio de calle Vicente Zapata.

El plan empieza a ejecutarse por estos días y en las cuentas de los prestadores impactará al menos un pago antes de fin de año, aunque aseguran que podrían ser incluso dos las partidas de dinero en diciembre, una por cada semana que le queda al 2021. Y así seguir con cierta regularidad durante enero y febrero. Al menos así está estipulado.

Reclamos de la política y los gremios

En la Legislatura hubo algunos puntos de conflicto esta semana. Desde la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Alta, de mayoría opositora y en donde suele haber chispazos por el tema OSEP de vez en cuando, el senador Lautaro Jiménez apuntó a que, cada vez que se los convocó a explicar la situación financiera del organismo, las autoridades no asistieron.

También hubo dardos para legisladores de Cambia Mendoza: “El oficialismo no se presenta en la comisión”, dijo el representante del FIT, aunque la vicepresidente de esa unicameral, Natacha Eisenchlas, lo desmiente: “Para nada. Creo haber faltado una sola vez y jamás había tenido este planteo. Es más, somos sólo tres del oficialismo ahí, preside una legisladora del Frente de Todos (Cecilia Juri) y siempre hemos tenido muy buen diálogo para trabajar. Me sorprende un poco”, contestó.

Entre las bancas también apareció la crítica del senador peronista Samuel Barcudi, quien presentó un pedido de informes sobre el estado de los convenios y las deudas con las farmacias de Mendoza, y que probablemente se trate el martes. “Queremos un detalle. Cuánto es exactamente la deuda con los colegios, porque es un tema sumamente sensible”.

No fue el único, la diputada Mercedes Llano (PD) esta semana no fue al recinto (mantiene reposo por una lesión en la rodilla) pero aprovechó Twitter para pedir que se reflote otro pedido de informe, en este caso sobre el rojo total de las cuentas.

Y hay más. En la red del pajarito azul, el eco político estalló ampliamente tras el ruido que metió la carta documento de las farmacéuticas. Lucas Ilardo, Marcelo Costa (ex titular del organismo) y un puñado de legisladores de la oposición, sumaron su repudio.

“El primero que complica los números de OSEP es el propio Estado, cuando paga con bonos extraordinarios no remunerativos”, fue otro de los flechazos que salieron desde el PJ. “Crecen los salarios, pero en negro, y el porcentaje que pueden retenerle a los afiliados no sube al mismo ritmo”. Desde el oficialismo relativizaron que ese número sea determinante y aseguraron que “eso ya se corrigió en septiembre, cuando llegamos a un 45% de aumento salarial para todos los empleados públicos”.

Polémica por la silla gremial

Hace algunos meses, se votó modificar la carta orgánica de la obra social. Entre otros puntos, cambió la forma en que se designaba a la representación de los gremios dentro del directorio, en una función que, ellos entienden, es de veedores. De ahí surge otra crítica opositora:

“El ejecutivo debió nombrar quién era el nuevo representante gremial y todavía no lo ha hecho, estamos sin contralor de todo lo que haga un organismo que, además, está en mora. El Gobierno tiene que garantizar esa presencia”, aseguró Lautaro Jiménez.

“Es cierto”, admiten en OSEP. “Es un punto que se va a resolver a principios de año, enero seguramente, y el ejecutivo va a nombrar a ese o esa representante de los sindicatos para que tome lugar en el directorio de la obra social”.

Para los gremios, la figura es determinante e histórica. La silla perteneció al SUTE durante décadas por ser la agrupación con mayor cantidad de afiliados, aunque en los últimos años venía alternándose entre ATSA y asociaciones municipales. A partir de ahora, aseguran, los cinco sindicatos más representativos de Mendoza (Ampros, ATE, municipales y los dos ya mencionados) van a postular a sus candidatos y, de ahí, el Gobierno elegirá. Algo que también es cuestionado desde los bastiones sindicales. “Quieren que compitamos entre nosotros y, encima, decidir ellos”, apuntó Sebastián Henríquez, quien será relevado por Carina Sedano en la conducción del SUTE.

Mientras anticipan alguna posible pica intergremial por ver quién se queda con ese puesto, hay algunos que ya tienen elegidos los nombres propios. En ATSA, por ejemplo, será la enfermera Nélida Montenegro, quien actualmente se desempeña en la Dirección de Salud Mental de la provincia. Podría sentarse a la mesa chica de la obra social en algunos meses.

El Big Bang de la deuda

“No sé, no hay un punto exacto en que se empezó a generar esta deuda, no hay un Big Bang del rojo fiscal de OSEP, que vos digas ‘ah, comenzó acá’. Viene de muchos años, de muchas gestiones y tiene que ver con las dificultades que entraña brindar salud a tanta cantidad de gente. Como si fuera poco, a eso sumale un 2020 y 2021 de pandemia en los que hicimos un esfuerzo enorme en todo: camas, personal, medicamentos. Eso hay que verlo también. Aparte le pasa a muchas prepagas, y a cualquiera de las sindicales, pero claro, no garpa políticamente pegarles a ellos, a nosotros sí”, dijo una voz desde adentro de la gestión en respuesta a Diario UNO que le había preguntado cuándo se empezó a generar el desfase financiero.

¿Y de cuánto es? Desde adentro no emerge una cifra unívoca. Hace un mes el gobernador Suarez había dicho que asciende a 31 millones de dólares. “Estaba en 29 millones en 2015. Con una pandemia mediante, se incrementó en dos millones (…) con inversiones como pasar de 16 camas de cuidados intensivos a 42 en el Hospital El Carmen”, había dicho.

Esa cifra, a cambio oficial, da más de 3 mil millones de pesos. El mismo número que había circulado cuando la OSEP fue carnada política en la campaña previa a las elecciones, pero hacia adentro de la obra social no se animan a convalidarla todavía.

“Está complicado y te aseguro que no va a ser algo fácil de levantar, pero no me consta a cuánto asciende ese rojo, hay que esperar a 2022 para tenerlo más claro. “Ese número circuló en los medios, no me atrevería a decir que es ese ni tampoco a que no lo es, realmente hay que verlo muy bien antes de dar una cifra”, fueron las (enigmáticas) expresiones que soltaron dos fuentes del organismo. Agregaron que hay que aguardar a que termine el ejercicio 2021 para tener un número exacto.

Carlos Funes, director de la obra social, también dio su parecer: “Es lo que venimos manifestando hace tiempo ya. La pandemia complicó mucho e incluso incrementó los precios de una gran cantidad de medicamentos. Fue muy exigente para todos los que brindamos salud. No se trata de malas administraciones, sino de ingresos muy exiguos. Tenemos 400 mil afiliados, pero de ellos, sólo 170 mil son aportantes”, graficó.

Por lo pronto, es claro que en los próximos días pasarán cosas importantes. Antes de las fiestas, está pautada la reunión por los nuevos convenios con las mismas farmacéuticas que vienen de intimarlos públicamente por la deuda (habrá algún pase de factura, quizás, pero sobre todo, intentarán limar asperezas) y también se harán efectivos los desembolsos provinciales para lograr socorrer las cuentas.

O sea, a escasos metros del 2022, y tomando prestadas las palabras, esta semana que comienza es determinante. Sí podría significar un Big Bang. Pero de algo positivo, esperemos.