Orozco no piensa en bajar su candidatura a gobernador pese a los pedidos de Suarez y Cornejo

Ante la pregunta puntual de la periodista de Canal 7, Marcela Navarro, Orozco respondió: "Sí, sigo en carrera, como muchos más".

Luego señaló: "Sé que lo primero que tenemos que hacer es formar una plataforma entre todos los que seamos candidatos para presentar dentro de Cambia Mendoza. Tenemos que plantear lo que necesitamos y queremos para los mendocinos no para los próximos 4 años, sino por muchos años más".

Qué dijo Rodolfo Suarez sin aludir a Daniel Orozco

Hace poco más de dos meses cuando algunos dirigentes de Cambia Mendoza comenzaron a lanzar sus nombres como posibles candidatos a la gobernación, Rodolfo Suarez dijo a la prensa: "Habrán visto que no estoy participando en actos políticos, ni siquiera de mi partido. Creo que hoy tenemos que demostrarle a la ciudadanía, con mucha empatía, que a quienes nos han votado para gobernar tenemos que estar gobernando y no pensando en carreras políticas ni elecciones ni posicionamientos personales".

No nombró a nadie pero fue un mensaje para todos, incluido Orozco que de todos modos mantiene su postura y lo hace públicamente.

Daniel Orozco.jpg El más alto de la fila es Daniel Orozco, aquí en el acto de promesa de la bandera en la IV Brigada Aérea.

Los planes sociales y la contraprestación

Orozco se refirió también a la polémica generada por los cuestionamientos de la vicepresidenta Cristina Kirchner a los planes sociales durante un acto de la CTA en el Día de la Bandera, en lo que algunos interpretaron como una crítica al presidente Alberto Fernández.

"Hay que hablarles a todos los ciudadanos. Cuando uno es presidente, o vice, o gobernador, o intendente, tiene que hablarles a todos, no a un sector, como lo hace ella, que se dirigió a una parte de su propio gobierno", consideró el intendente entrevistado por Radio Nihuil.

Después Orozco dio su visión sobre los planes sociales. "Primero tenemos que hacer una autocrítica todos, de cómo surgieron y cuál es la solución. Si hay organizaciones sociales que cobran planes y pagan para cortar calles, estamos mal como políticos y me refiero a todos, oficialismo y oposición".

Al ampliar su concepto pidió que "se les exija una contraprestación. Imagínense si a la gente de Las Heras que cobra planes, la pusiéramos a trabajar en la limpieza de calles, plazas o paseos públicos. Entonces los municipales que hoy hacen esa tarea podrían hacer otras obras. Sería genial".

"Hoy no hay capacitaciones para los que tienen planes de modo que puedan tener una fuente de trabajo diferente. En Las Heras implementamos el plan Pala que lo usamos en pandemia para recoger los productos de la agricultura porque no llegaban los trabajadores golondrina. Nos juntamos sindicatos, empresarios y municipio para hacerlo con personas que recogían basura y de pronto empezaron a a ganar $2.000 o $3.000 por día"

"En Las Heras hacemos inteligencia social para detectar qué hace falta, en qué necesitamos capacitar... Tenemos 45 chicas que gracias a eso hoy se pueden presentar en cualquier licitación", aseguró el dirigente radical.

Para el final hizo suya una frase antigua pero cada vez más repetida: "No tenemos que darles el pescado servido, tenemos que enseñarles a pescar"

