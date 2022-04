Pero además, el ex gobernador fundó su postura en el reinante malhumor social: "Si hay algún político que esté pensando en candidaturas en un año como el 2022 que va a ser probablemente de estanflación (combinación de estancamiento económico e inflación), en donde el ciudadano medio va a ver que a sus ingresos se los come la inflación, está sumamente desubicado", dijo notoriamente molesto con la consulta periodística y admitió: "No quiere decir que no haya políticos que no estén en eso, pero no creo que los ciudadanos estén interesados en quién va a ser el candidato o la candidata".

Mensaje para los políticos que hablan de candidaturas en off y lo niegan en público

Conocedor de las estrategias comunicacionales de varios de sus colegas, que en tiempos preelectorales niegan públicamente ser candidatos, pero en off no dejan de dar detalles a la prensa de cómo construyen sus candidaturas, Cornejo reconoció: "Probablemente en off no faltará quien esté hablando sobre esos temas (las candidaturas), pero están en otra onda, porque vamos a tener un 2022 con una inflación que puede rondar los 60 puntos que es la más alta en muchísimo tiempo, hace por lo menos dos décadas que no hay una inflación así anual", vaticinó casi como un tirón de orejas para los dirigentes díscolos que no estén leyendo esa realidad económica.

Si bien el terreno de la política electoral es continuamente cambiante, y quien hoy no es candidato mañana puede llegar a serlo si las encuestas lo muestran competitivo y bajarse de esa candidatura antes de las elecciones por algún desastre político de última hora, la negativa de Cornejo a querer dar pelea por la gobernación seguramente alienta, al menos momentáneamente, las ilusiones de algunos intendentes anotados entre quienes buscarán llegar a Casa de Gobierno.

Todos los aspirantes del radicalismo saben internamente que si Cornejo quisiera volver a ser gobernador, ninguno de ellos tendría chance alguna de competir con él dentro del partido, porque además la UCR está encaminada a llegar a las próximas elecciones con un candidato de unidad, que esté fortalecido puertas adentro del partido, como para dar la batalla de las PASO en las que muy probablemente se encuentre con el diputado nacional del PRO, Omar De Marchi.