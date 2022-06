El detalle del millonario robo en el barrio Palmares: dólares, joyas y relojes Rolex

barrio palmares 2.jpg La víctima del millonario robo aseguró que vive en el barrio Palmares hace 14 años y ahora se siente muy inseguro.

La víctima, de quien se resguarda su identidad por seguridad, relató a Diario UNO que encontraron todo tirado, "más que nada en la habitación, donde encontraron todo lo de oro y donde estaba guardada la plata, en dólares y también pesos".

El hombre detalló que el botín que se llevaron los delincuentes fue de treinta mil dólares, además de un poco más de $70 mil, que estaban guardados en una cada de seguridad común dentro del placard. También robaron dos relojes de oro Rolex, cuatro alianzas de oro, y cinco cadenas de oro, heredados de sus suegros italianos que fallecieron hace dos años.

Algunas de esas joyas eran utilizadas seguido por su esposa, quien lamenta la pérdida de lo que era parte de su herencia familiar.

Más medidas de seguridad en el barrio Palmares

El empresario sostuvo que ya no están tranquilos de vivir allí luego del robo del que fueron víctimas, y sostuvo que fue un hecho al azar. "Entraron primero a la casa de un vecino que no le pasó nada. Le trataron de violentar una puerta, sonó una alarma y se metieron en mi casa".

"No hay dudas que esto fue al azar. Acá no hubo nada planeado. Mi mujer la plata que tenía era su plata de toda la vida y de herencia. La tenía guardada en una caja de seguridad, de esas que tienen llave, pero no estaba escondida ni nada, no era una caja fuerte", señaló.

inseguridad en mendoza policia.jpg La víctima llamó al 911 y en su casa trabajó Policía Científica para buscar rastros del autor del robo millonario.

Y agregó que había otras pertenencias de valor en la casa, como notebook, televisores, parlantes y otros elementos que no se los llevaron debido a que prefirieron escapar con el dinero y las alhajas de oro.

Inmediatamente el empresario llamó al 911, llegó la Policía y luego trabajó personal de Científica en busca de huellas o algún rastro que lleve a los pesquisas a identificar a los autores del robo.

Luego, habló con los responsables de la seguridad del barrio: "Estoy esperando las medidas que va a tomar la gente de seguridad. Pago $11.500 de expensas, hace 14 años que vivo ahí. Me dijeron que van a evaluar lo ocurrido, pero todo va a terminar en nada. El dinero y las joyas no las recupero".

Reveló que cuando pidió las imágenes de las cámaras de seguridad de su sector, la respuesta que obtuvo fue que estaban fuera de servicio y no quedó nada registrado.

Por esto, es que ahora decidió colocar cámaras en su casa, además de alarma, ya que no siente más seguridad: "Te sentís herido, violado, vulnerable en tu propia casa".