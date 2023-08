Omar Parisi planea pedirles a las municipios que aporten sus ahorros para construir casas

Omar Parisi.jpg

Según sus planes, con esos fondos bastará no sólo para construir las viviendas que promete, sino también para subsidiar tasas para los tomadores de créditos, y hasta para darles las garantías a aquellos adultos mayores o jóvenes a los que no les interese adquirir una casa, sino que prefieran seguir alquilando o tener una vivienda en comodato.

Otra financiación para ese plan de Parisi podría provenir de la obtención de bonos verdes, los que llegan cuando los proyectos son sustentables.

"Porque estamos pensando en viviendas sostenibles, con un ahorro energético muy grande. Con esas casas se ahorran 650 litros por metro cuadrado de agua de construcción", marcó y definió que la idea es construir casas con sistemas industrializados, que tardarían no más de 6 meses en levantarse.

►TE PUEDE INTERESAR: El PJ tiene listo su proyecto de emergencia habitacional y planea presentarlo el martes 15

Cómo es el plan para recaudar más Impuesto Inmobiliario

En los cálculos de la fórmula de Parisi y Lucas Ilardo, figura además un plan de regularización dominial, que supone que se escriture la gran cantidad de lotes y viviendas que hoy no están registradas, las que a partir de ese momento comenzarán a pagar Impuesto Inmobiliario, lo que le generaría al Estado una mayor recaudación.

"Hay una cantidad inmensa de terrenos y lotes, que no están pagando, porque no está terminada la escrituración, porque no están pagado los sellos, hay que bajar la burocratización de eso", adelantó Parisi.

Qué tasa de interés tendrían los créditos que ofrece Parisi

Para tentar por un lado a las comunas a que inviertan sus ahorros en este fideicomiso para construir casas, y por otro a las decenas de miles que hoy no tienen viviendas a tomar los créditos que ofrece Parisi, es clave definir las tasas de interés que tendrá uno y otro.

"Es la misma tasa que tiene hoy el que está en el circuito financiero, la idea es que no pierdan dinero. El tema es ponerlo en un circuito de generación de trabajo, y que produzca fuentes de trabajo, les aseguramos la misma tasa, para asegurarles la utilidad que tiene. Y a su vez subsidiamos la tasa a quien tome el crédito, lo que nos resulta más barato que construir la casa", definió.

Y amplió que la intención es que con ese subsidio de tasa la cuota de quien tome el crédito sea equivalente al valor de un alquiler de ese tipo de vivienda en el mercado.