Omar Parisi le apuntó a la política educativa: "No mejoró la calidad y la infraestructura es vergonzosa"

Contra ese funcionario también disparó su compañero de fórmula, Lucas Ilardo, en su paso por el programa Séptimo Día, asegurando que Carbonell se tomó vacaciones en enero, época en la que se suelen hacer la mayor cantidad de arreglos necesarios en las escuelas, ya que es época de receso escolar.

Omar Parisi en Nihuil.jpg Omar Parisi estuvo en Radio Nihuil.

En diálogo con el programa Te Digo lo que Pienso, Parisi comenzó desafiando: "díganme en qué mejoró la educación" respondió cuando se le preguntó por qué quiere eliminar el ítem aula, y cuestionó "¿En qué mejoró la infraestructura de las escuelas? Hubo un 8% menos de inversión en educación ¿Cómo puede dar clases un maestro con 45 niños en el aula? Eso es porque no se construyeron escuelas. Subejecutaron todos los presupuestos, el funcionario que está a cargo de infraestructura escolar subejecutó el presupuesto, es vergonzoso", insistió.

En contrapartida, el precandidato de la lista Ahora Peronismo prometió que de recalar en el sillón de gobernador él propone "invertir más en infraestructura, hacer más escuelas, hacer que los chicos vuelvan al aula. Hoy hay mucha deserción escolar y de eso no se habla ni se trabaja. Solamente dando una merienda mejor de lo que se está dando, que es una porquería, porque es media torta raspada y un yerbeado, repartido entre 4 chicos, las familias de bajos recursos seguramente mandarían a ese chico a la escuela para que coma", vaticinó.

"El presidente Alberto Fernández no me representa"

El precandidato del kirchnerismo también se distanció de la gestión del presidente Alberto Fernández, con el que aseguró no sentirse representado.

Alberto (Fernández) no me representa. Cuando estábamos en medio de la pandemia y se conoció la foto del cumpleaños de su esposa se rompió algo. Pero no se rompió sólo conmigo, se rompió con muchos más y gran parte de los problemas que hoy tenemos se deben a la falta de confianza y con eso no se debe jugar, se tiene que ser serios con eso", remarcó Parisi sobre la figura del Presidente.

Igualmente el aspirante a la gobernación, se mostró descreído del discurso del oficialismo mendocino que asegura que la macroeconomía no permite que Mendoza pueda crecer económicamente.

"Ellos instalan que la macroeconomía no permite que la provincia se desarrolle. Lo que pasa es que no llevan ningún proyecto (al gobierno nacional), no trabajan. Es más fácil tercerizar las culpas que hacerse cargo de las propias falencias. San Juan, San Luis, La Rioja y Neuquén están creciendo con la misma macro", comparó.