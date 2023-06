El análisis electoral de Lucas Ilardo: "Nadie que se sienta peronista va a votar a Omar De Marchi"

En su análisis electoral, después de que la fórmula que compone pase las PASO -algo de lo que está convencido-, en las generales el peronismo en su totalidad sumará más votos que en las Primarias "porque la gente está cansada".

Lucas Ilardo Séptimo Día 2.jpg "Estoy convencido de que el peronismo va a pelear mano a mano con Cornejo", dijo Lucas Ilardo, precandidato a vicegobernador junto a Omar Parisi por el peronismo mendocino.

Y se explayó: "Si Petri dice que Mendoza está en pausa y que Cornejo es un desastre, la gente que vota a Petri no está a favor de Cornejo. El que vota a la Izquierda, no está a favor de Cornejo. La gente que vota a De Marchi, no sé; pero mi lógica es que hay un 70% de mendocinos que no quiere a Cornejo".

Incluso, dijo Ilardo, "no creo que ningún peronista vote a De Marchi", a quien relacionó permanentemente con Mauricio Macri recordando que votaron en el Congreso la vuelta del Fondo Monetario Internacional y en contra de "las jubilaciones de amas de casa, del matrimonio igualitario, de la AUH, de la recuperación de Aerolíneas y de YPF".

La crítica conjunta a Alfredo Cornejo y a Omar De Marchi

"Hay una pareja de amigos que están casados hace 7 años y 4 meses, viven en la misma casa, uno se ha ido a vivir a otra habitación y dicen que están separados. Pero a veces se juntan y tienen encuentros. ¿Dirían ustedes que están separados?". Esa premisa es la que presentó Lucas Ilardo en Séptimo Día para ejemplificar que Alfredo Cornejo y Omar De Marchi, según su visión, "son parte del mismo gobierno".

Ilardo afirmó que el demarchismo "tiene funcionarios importantes en el gobierno actual" y que "Cornejo, Suarez y De Marchi son los responsables de que Mendoza esté en una situación crítica y muy para atrás con respecto a las provincias vecinas".

El senador habló de su coherencia y de la falta de ella respecto de De Marchi, quien también pasó por el programa la misma noche: "Hace menos de 8 meses Omar De Marchi y Sebastián Bragagnolo le pedían al PJ que apoyara el endeudamiento para el Metrotranvía. Hace dos meses votaba el aumento de la OSEP con Cornejo; hace dos días en el Senado, De Marchi votó a Balsells Miró, encargado de la oficina de Ética Pública y habla de coptación institucional en Mendoza".

de marchi 7d mayo 2023.jpg Omar De Marchi, precandidato a gobernador por La Unión Mendocina, también pasó por Séptimo Día.

"Cuando me llaman, dicen que soy el opositor más férreo a Cornejo", dijo y repasó: "La única persona que se ha animado a denunciar a Cornejo es Anabel Fernández Sagasti. El único legislador que ha denunciado penalmente a Marcelino Iglesias, a Cornejo, a la OSEP, a Vialidad Provincial y el caso Bonarico, fui yo".

"En on, la única persona que ha puesto el cuerpo para enfrentar a Cornejo he sido yo", advirtió el senador provincial.

"Nunca me vas a escuchar decir sobre algo que voté, que ahora estoy en contra. Yo voté en contra del ítem aula, en cambio De Marchi hace un mes dijo que estaba a favor y ahora dice que está en contra. Eso se llama utilización electoral", dijo Ilardo sobre el precandidato a gobernador de La Unión Mendocina.

"Dijo que Mendoza estaba super endeudada y votó el endeudamiento. Yo no lo voté. Dijo que estaba en contra de la coptación institucional de Mendoza y votó ayer al titular de Ética Pública. Yo no lo voté. Entonces hay que respaldar con los hechos la coherencia. Puede a alguien gustarle más o menos nuestra postura, pero es clara y somos coherentes", agregó.

El respaldo del peronismo a De Marchi

"No creo que ningún peronista vote a De Marchi", afirmó en varias oportunidades Ilardo.

Y activó el peronómetro: "Permitime dudar cuán peronista es alguien que se va con Macri. Yo soy peronista por mi abuelo, por convicción, creo en Perón, en Evita, en Néstor y en Cristina, en el peronismo, acepto los errores, me hago cargo no habiendo sido parte de ninguno de esos errores y lo hago porque creo que es la mejor opción para mejorarle la vida a la gente".

Sobre lo que pareció un coqueteo de Roberto Righi con el precandidato de La Unión Mendocina, Ilardo tiró: "Righi no se ha ido del peronismo y va a votar a un peronista. Es un compañero".

En cambio, sobre los que sí decidieron dar el paso y ser precandidatos en las listas que respalda el demarchismo, dijo: "Está jugando por algún cargo el que quiso irse. Si vos te vas de la fuerza y te vas con Macri, es difícil de explicar que no sea traición a los ideales".

La propuesta que Ilardo defiende

"Estoy convencido de que el peronismo va a pelear mano a mano con Cornejo, que De Marchi va a quedar tercero y que Omar Parisi va a ser el gobernador en septiembre", vaticinó Lucas Ilardo.

Al ser consultado por las encuestas, que actualmente ubican al peronismo segundo o tercero, el precandidato a vicegobernador aseguró que él basa su creencia "en la calle y en lo que están hablando los candidatos".

"Omar Parisi es el único precandidato a gobernador que ha dicho tres propuestas concretas para Mendoza que generan un shock económico, una reactivación de puestos de trabajo y ha dicho cómo y con qué plata. Los demás son panelistas pero cuando les preguntan qué van a hacer, no dicen nada", dijo.

"Propuso hacer viviendas, un shock económico rápido", agregó para ser más concreto y cuestionó, de paso, la política de vivienda de Rodolfo Suarez: "Ha construido menos de 1.000".

Viviendas1.JPG

"Hay $100 mil millones ahorrados, que ahorró el Estado a costa del desastre en salud, en educación, en seguridad, y de los salarios de los trabajadores. A nadie se le ocurriría ahorrar en su casa si no tuvieran zapatillas para los chicos. Este gobernador ahorra a costa de las necesidades. Nosotros vamos a inyectar ese dinero inmediatamente", agregó sobre el gobierno actual.