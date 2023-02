Omar De Marchi cargó contra el radicalismo pero dejó abierta la puerta para un acuerdo electoral

El lujanino agregó que el gobernador Rodolfo Suarez dijo a fines del año pasado que no había que hablar de política y a los pocos meses lanzó a Cornejo. "No es coherente", aseguró disconforme con el anuncio de la precandidatura de Cornejo realizada por el propio mandatario a través de un mensaje de Twitter.

Omar De Marchi.jpg Omar De Marchi, uno de los máximos referentes del PRO en Mendoza.

El dirigente del PRO manifestó que hay dos ejes principales de una gestión, el fortalecimiento institucional y el desarrollo económico y Mendoza está mal en ambos. "El debilitamiento institucional es evidente, se exhibe. Hoy tenemos una Corte de cuatro radicales y tres peronistas y está claramente deliberado. Uno tiende a pensar que los fallos de la Corte responden más a los comités políticos que a la Justicia", consideró De Marchi al programa Mediodía por radio Nihuil.

De Marchi manifestó que se empieza a advertir una debilidad institucional en Mendoza que es compleja. Remarcó que el radicalismo "se ha obsesionado con meterse en la vida interna de todos los partidos políticos de Mendoza", en la Coalición Cívica, en el Partido Demócrata, el PRO, hasta con el PJ entre intendentes y La Cámpora y no ha dejado espacio por generar divisiones.

"No es imposible hacer un acuerdo, pero son los temas que hay que hablar. He tenido mucho diálogo con el gobernador por quien tengo un afecto personal. Con Cornejo es muy difícil hablar, hemos tenido una muy buena relación, pero hace mucho tiempo que no hablo, no se ha dado la situación", confió.

Por otro lado, De Marchi afirmó que las realidades de los departamentos son distintas y cada municipio tiene libertad de decidir si quieren integrar o no el Frente Cambia Mendoza, pero necesitan la autorización formal del PRO. "El ámbito para que eso suceda es la asamblea que va a suceder la semana que viene para soslayar ese impedimento jurídico", explicó.

El intendente de Godoy Cruz y presidente de la UCR local, Tadeo García Zalazar, cruzó a De Marchi y recalcó que el sello del PRO no se lo puede llevar del Frente Cambia Mendoza si decide competir por afuera del frente.

Inmediatamente, el diputado nacional consideró que "es una grave muestra de la situación institucional de la provincia, que el presidente de un partido político se meta en otro. Que se dedique a gobernar el radicalismo que tiene muchos problemas. El PRO tiene una consolidación enorme en Mendoza".