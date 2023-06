Omar De Marchi arrancó la polarización contra Cambia Mendoza: "Cornejo fue el gran derrotado"

¿En qué basó esa mirada? Según manifestó, en que el discurso de Petri, bendecido horas atrás por el 40% de los electores del oficialismo, fue crítico y hasta por momentos buscó contrariar al del senador. Después, consumada la victoria de la fórmula Cornejo - Casado, el esteño se acercó al búnker de los vencedores y cerró la jornada junto a él y el gobernador Rodolfo Suarez.

Cornejo Petri.jpg Petri, el que ganó perdiendo. El oriundo de San Martín hizo una elección por encima de lo que se esperaba. Ahora De Marchi quiere parte de sus votos.

"Creer que alguien que dijo que la provincia está en pausa, y de repente termina siendo socio de la gestión (en la lectura), no es correcto para nosotros. Insisto: los votos no los tiene un dirigente en un portafolio, ni son algo que se lleva y se trae. Creo que ese no es un buen análisis. El que esté de acuerdo con el Gobierno, bueno, tiene una opción clara que es Cornejo. El que no esté de acuerdo con el Gobierno, es claro, tiene la chance de votarnos a nosotros".

En el afán de polarizar, De Marchi comenzó a soslayar las chances del peronismo. Dijo que no debe dejar de mirarse el hecho de que el candidato más votado del PJ haya sacado menos de diez puntos. Dando a entender así que no tienen ninguna posibilidad real de volver a la pelea. " El mendocino ve opciones muy claras ahora. "Nuestro techo es muy alto, mientras el techo de la fórmula del Gobierno parece cercano a lo que sacaron", apuntó.

Alfredo Cornejo PASO 2023.jpg Cornejo, el más votado de la elección primaria de Mendoza.

¿Cómo terminó la madre de las batallas?

Con ese nombre se "engolosinó" parte de la crónica política. El más importante de los cruces entre ambas opciones iba a estar allí. Tenía (y tiene) condimentos para esa lectura: la veintena de alejamientos -entre echados y renunciados- en la comuna de Daniel Orozco, el salto del propio intendente a La Unión Mendocina, y el hecho de que para Cambia Mendoza fuera la chance de arrebatarle un bastión clave a los nuevos opositores.

Las miradas fueron a parar a aquellos resultados, pero cada análisis coincidió con lo que cada frente quiso comunicar. La verdad es que el candidato más votado, individualmente, fue Martín Bustos (LUM), el "pollo" de Orozco. Pero también es cierto que Cambia Mendoza, con las propuestas de Francisco Lo Presti (quien ganó la interna) y Fabián Tello, superó en adhesión a las tres listas que llevaba el "oficialismo" de De Marchi y el médico.

Orozco y De Marchi en su búnker.jpg El candidato de Orozco fue el más elegido en Las Heras, pero Cambia Mendoza superó sus números y quedó primero entre las coaliciones.

"Es lo mismo. Hacer la lectura por frente es, como mínimo, equivocado, porque al ser PASO obligatorias, la gente vota alternativas de acuerdo a quien la haga sentir más representada. Y en Las Heras, ganamos por una diferencia de 7 u 8 puntos. Ganamos claramente a la fórmula del Gobierno, que es Cornejo, porque la más votada en el departamento fue la de Martín Bustos", aportó De Marchi.

Por último, le preguntaron por ese "apoyo subterráneo" del peronismo. Aquel respaldo de algunos intendentes que lo ponderaron como opción para presentarse y que apuntalaron su figura con, entre otras cosas, algunas fotos en las que se mostraron con él. A eso, De Marchi respondió en la radio lo mismo que había dicho sobre los votos de Petri: que los sufragios no son de los dirigentes, sino de las ideas.

"Yo creo que arranca un espacio nuevo en la provincia, que se ha consolidado y que ofrece dos cosas que no ofrece el Gobierno: un análisis respecto al crecimiento económico y social, y, por otra parte, una mirada que busca el equilibrio institucional de Mendoza. Eso es algo que tiene gran protagonismo en nuestro espacio", cerró.

