Ocho candidatos están en carrera para suceder a Daniel Pizzi en el Rectorado de la UNCuyo

Estos son la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Claudia García, el ex funcionario provincial y profesor universitario Gabriel Fidel, la secretaria Económica, Fernanda Bernabé, el Secretario de Relaciones Institucionales, Ismael Farrando –quien además fue decano de la Facultad de Derecho- y la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Esther Sánchez.

Mientras, hay un nuevo espacio en formación, aún sin un nombre determinado, pero que constituyen la oposición a Interclaustro y es de corte peronista. Por el momento son tres varones los que quieren encabezar la fórmula para el rectorado, si es que pueden conformar este frente opositor. Las reuniones para ponerse de acuerdo comienzan esta semana.

Los nombres que suenan en disidencia con Interclaustro son el de Juan Carlos Aguiló, miembro del Consejo Superior de la UNCuyo y profesor en Ciencias Políticas, Adolfo Cueto, decano de la Facultad Filosofía y Javier Ozollo, doctor en Ciencias Sociales y profesor en tres cátedras de la carrera de Sociología. También podrían sumarse el decano de la Facultad de Artes, Arturo Tacheret y la otra de las integrantes del Consejo Superior, Claudia Paparini

En medio, hay un clima enrarecido por los últimos meses de la gestión de Pizzi, que estuvieron marcados por los problemas de salud del actual rector y su consiguiente ausencia dentro del ámbito universitario debido a estas dolencias y el pase a planta de 450 empleados, la mayoría de ellos cumpliendo funciones en el Rectorado.

Además, quienes representan la oposición a la actual dirigencia del Rectorado se quejan del alineamiento de Interclaustro con el Gobierno provincial y su consecuencia más inmediata: dejar de lado el interés universitario para ponerlo al servicio de la política partidaria.

Sin embargo, no todos los candidatos de Interclaustro están a favor ni de un alineamiento tan estricto a los requerimientos de la gestión provincial, como tampoco de los pases a planta, ni del interés del radicalismo por intervenir directamente en la interna. Se habló de conversaciones entre precandidatos del movimiento que hoy gobierna la UNCuyo y opositores para conformar un espacio diferente, pero hasta el momento, estas conversaciones no han sido fructíferas.

En este panorama, los precandidatos deben someterse al calendario electoral, que marca el 2 de mayo como la fecha límite para presentar las listas. Luego comienza la campaña: del 10 de mayo al 7 de junio. El 9 de junio son las elecciones y una semana después se realizaría la segunda vuelta, en el caso de que fuera necesaria.

Uno a uno, todos los candidatos

Claudia García

Claudia Garcia_02.jpg

La decana de Políticas manifestó que quiere ser candidata al rectorado y hasta lo blanqueó en sus redes sociales.

En diálogo con Diario UNO dijo que “esto no es un proyecto personal, sino colectivo” y que lo que ella tiene para aportar en este proyecto es su larga experiencia en gestión pública, en la que estuvo ocho años, y universitaria, en la que suma 14 años. Además, hace 30 años que es profesora universitaria.

Puso énfasis en que la Universidad tiene que tener sus propios objetivos, si bien insertos en una sociedad politizada, pero sin perder de vista su proyecto interno.

“Creo que la universidad tiene que aportar a una sociedad que ha sido muy generosa con ella”

Por esto sostiene que la Universidad debe hacer una autocrítica del rol que cumple para la sociedad y no debe quedar encerrada entre las paredes de un claustro, sino salir a territorio. “Por más que la Universidad sea pública, laica y gratuita, no están llegando a ella los sectores más vulnerables. No hay una oferta vespertina, los planes de estudio son largos, por lo que se hace poco accesible. Hay que pensar que la Universidad debe trascender el campus universitario”.

Otras ideas que expresó García fueron la de articular con institutos de formación superior, pensar en los desafíos que tiene la sociedad actual. Entre otras cosas, incorporar la educación virtual como una realidad que llegó para quedarse, y no solo se utilizó en la pandemia.

Consultada acerca de si podría abrir su propuesta a personas con ideas políticas diferentes a las suyas propias, la decana de Políticas manifestó que ella ha gestionado con un gabinete plural, y que esta es la perspectiva con la que piensa en el Rectorado.

“Esto no es un municipio, es una academia, yo estoy abierta a todos los que quieran aportar, más allá de dónde se ubican partidariamente”

Gabriel Fidel

Gabriel Fidel.jpg

Aunque tiene una amplia formación universitaria, tanto nacional como internacional, Gabriel Fidel es más conocido en el ambiente político provincial que en la gestión de la UNCuyo.

Fue ministro de Gobierno, ministro de Economía y subsecretario de Turismo en los gobiernos radicales de Roberto Iglesias y Julio Cobos. También se desempeñó en la municipalidad de la Capital, como director de Medioambiente y Asuntos Públicos. En el 2015 fue electo como parlamentario del Mercosur. Ha sido consultor en la Embajada Argentina en Estados Unidos, en el Consejo Federal de Inversiones, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras entidades.

En la universidad se desempeña como profesor titular de la Cátedra de Economía Política, y actualmente es presidente de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología, del Centro de Desarrollo Sostenible y Turismo (CEDESYT) y del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y de Integración (CERIDI). Además, dirige una diplomatura internacional.

Según explicó, quiere aplicar sus conocimientos presidiendo la gestión de la UNCuyo.

“La universidad en la post pandemia tiene un desafío de asumir un rol protagónico con soluciones para un presente y un futuro complejos, que exigen respuestas creativas antes las demandas y necesidades de la gente”.

Aseguró que “La universidad tiene que fortalecer su vínculo y su función social, teniendo como objetivos la inclusión y el crecimiento económico, fundamentales para acceder a la educación, especialmente en el contexto actual, donde una enorme porción de la población que ha caído en situación de pobreza e indigencia, con muchas pequeñas y medianas empresas que han debido cerrar”.

También hizo foco en la necesidad de fortalecer el capital humano, para que sea capaz de acercar el conocimiento a todos los sectores. Al sector público y estatal, para fortalecer políticas públicas y al sector privado, poniendo énfasis en las pequeñas y medianas empresas, generadoras de empleo para la clase media. Al sector más excluido, para que tenga herramientas que permitan una inserción social genuina.

La fortaleza de Fidel es su experiencia en la gestión pública, y su debilidad, que no ha gestionado dentro de la UNCuyo.

Fernanda Bernabé

Fernanda Bernabé.jpg

Fernanda Bernabé viene de la militancia política de Libres del Sur, y tiene 11 años de experiencia gestión universitaria. Ha sido secretaria Académica en Ciencias Políticas, coordinadora de Gestión Contable Presupuestaria, secretaria de Políticas Públicas y Planificación Estratégica, y actualmente es secretaria Económica Financiera de la UNCuyo.

Además es docente y dirige un centro de estudios sobre Estado e Innovación.

Si llega a integrar la fórmula para dirigir el rectorado, cree que debe aportar una impronta pluralista, y de transparencia en el manejo de los recursos.

Asegura que se le debe dar más protagonismo a los estudiantes, y fortalecer el lugar que las mujeres ocupan en los puestos de decisión.

“La universidad debe tener una mirada prospectiva, y proponerse objetivos a largo plazo, con vistas al 2030”.

También destacó que la UNCuyo debe salir a buscar a los jóvenes de los barrios más vulnerables. “El 75% de ellos no considera a la universidad como una opción de futuro”, destacó.

Esther Sánchez

Esther Sánchez.jpg

Es la primer decana mujer que ha tenido desde su creación la Facultad de Ciencias Económicas, siendo este su segundo periodo al frente de este claustro.

Apuesta por una Universidad actualizada, innovadora, y cercana a la sociedad.

“Queremos formar estudiantes que se conviertan en egresados capaces de resolver problemas y adaptarse a los desafíos actuales”, señaló. Para esto, agregó, se debe tener en cuenta que primero hay que capacitar a los docentes, a fin de que respondan a ese desafío.

Cree en el aprendizaje se tiene que relacionar todo el tiempo con la experiencia.

“Durante la pandemia quedó claro quiénes se encontraban en la avanzada y quiénes no. Nosotros trabajamos desde el primer día con la plataforma Moodle, con la que estamos familiarizados desde el 2014, y nuestros estudiantes no perdieron días de clases, ni fechas de exámenes”, sostuvo.

También destacó que el modelo de Universidad por el que apuesta tiene que aportar al desarrollo sostenible. “La sostenibilidad tiene que ser un eje fundamental a tener en cuenta para la extensión vinculación con el medio social y es básica para definir un proyecto de gestión”

En este sentido, es fundamental la Responsabilidad Social Empresaria. De hecho, destacó que tienen una carrera de grado en Administración de Organizaciones de Triple Impacto.

Ismael Farrando

Diario UNO intentó comunicarse con Farrando, pero no fue posible. Lo que se sabe de él es que fue decano de la Facultad de Derecho y actualmente se desempeña dentro del gabinete de Pizzi. También suena como posible integrante de la fórmula de Interclaustro para el Rectorado.

Juan Carlos Aguiló

Juan Carlos Aguiló.jpg

El sociólogo Juan Carlos Aguiló no oculta su vinculación con el peronismo.

Además, fue decano en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, desde el 2005 hasta el 2011, y actualmente, forma parte del Consejo Superior de la UNCuyo.

Para Aguiló uno de los grandes problemas que tiene hoy la UNCuyo, es la fuerte vinculación de Interclaustro con el Gobierno provincial. Esto ha ido impregnando a la Universidad de una mirada reduccionista de los problemas sociales.

“Esto lo pienso a título personal, creo que hay una potencial amenaza de mercantilización de la UNCuyo”, destacó.

En el mismo sentido, agregó que se está haciendo una apología acrítica del mundo digital. “La educación virtual no puede reemplazar a las personas, y tiene grandes implicancias en la precarización del trabajo del docente”

Además, según su visión, esto aporta a una desmovilización de los estudiantes y de los docentes.

Por otra parte, explicó que la UNCuyo está generando una tendencia a la producción del conocimiento ligada al sector económico y empresarial y no necesariamente este es el rol de la universidad. También se deben generar otras miradas críticas a los procesos sociales.

“La educación es uno de los únicos bienes públicos que nos están quedando en la Argentina”, señaló.

Para desarrollar una propuesta diferente a la de la actual dirigencia, Aguiló aseguró que esta semana se reunirá con todos los representantes de la oposición que quieren llegar al rectorado, para lograr una opción diferente.

Adolfo Cueto

Adolfo Cueto.jpg

Adolfo Cueto es el actual decano de Filosofía y Letras, y lo fue durante los años 2002 y 2008.

Entre el 2014 y el 2018 fue secretario durante la gestión de Arturo Somoza.

No oculta su color político: es peronista. Sin embargo, tampoco se posiciona en este aspecto en la vida universitaria.

“La Universidad tiene que estar fuera de los partidismos, generando objetivos propios”, manifestó. Sin embargo, sí sostuvo que está en un lugar diferente al que tiene la actual conducción y que desde allí piensa plantear su candidatura al Rectorado.

Dice que le preocupa que la Universidad continúe siendo pública, gratuita, laica e inclusiva.

En cuanto a este último punto, dijo que no puede solo pensarse desarrollando sus actividades en la sede central, sino que tiene que estar disponible en toda la provincia. Hay que descentralizar la UNCuyo para tener un compromiso social”, aseveró.

En cuanto a la “partidización” de la UNCuyo, dijo que, sobre todo en los últimos tiempos, se ha mostrado en función a los intereses del Gobierno provincial y ha respondido a los requerimientos del oficialismo mendocino.

“La Universidad no es de un partido, es de toda la sociedad. Y por eso debe generar prácticas que acerquen a los estudiantes a la realidad de su comunidad”

A esto agregó que la Universidad debe estar abierta a organizaciones sociales y la población en general.

En cuanto a su afiliación política, dijo “yo soy peronista, pero he gestionado con todos los colores políticos e identidades, si se trata de personas idóneas. Creo que hay que pelear por que la comunidad universitaria quede al margen de los intereses de uno u otro partido”.

Javier Ozollo

Javier Ozollo .jpg

Javier Ozollo Javier Ozollo Doctor en Ciencias Sociales (UNCuyo), Magíster en Ciencias Políticas y Sociología (Flacso) y profesor en tres cátedras de la carrera de Sociología.

Para él, la actual gestión ha alejado mucho a la Universidad de su eje, y ha provocado una “municipalización de la UNCuyo, gente que ingresa a cargos sin concurso, solo por ser militantes políticos ligados al oficialismo. De hecho, el Rectorado se ha llenado de militantes”, destacó.

“La gestión de Pizzi ha municipalizado a la Universidad”, aseveró.

Por esto, su proyecto es superar esta coyuntura y dar un salto de calidad, vincularse nuevamente con las problemáticas universitarias y no a los problemas políticos externos.

Si bien se identifica con el Frente de Todos, quiere sumar a su propuesta a gente vinculada a otros sectores, que no esté conforme con la actual gestión.

También participará de la reunión que tendrán esta semana los representantes opositores con más posibilidades de llegar al Rectorado