Norma Llatser rumbo a la Corte: "Recién habrá igualdad cuando las mujeres dejemos de ser noticia"

"Yo me enteré el lunes a la mañana: el gobernador me llamó al celular y me citó en Casa de Gobierno, donde me propuso ser ministra de la Suprema Corte de Justicia", contó la jueza laboralista Norma Llatser el día después de haber sido postulada públicamente y ante el Senado, por Alfredo Cornejo, para suceder a Pedro Llorente.