Nieri calculó que la deuda de Alberto con Mendoza llega casi a 100 mil millones de pesos

El número sorprende porque prácticamente quintuplica al que se había estimado años atrás, cuando promediaba la gestión de Fernández.

Ante la consulta sobre si ese monto es el que se recibiría como eventual resarcimiento, respondió que "es un indicativo sobre el cual trabajar". Su apreciación se da a las puertas de un litigio entre mendocinos y la Casa Rosada por los ya famosos aportes discrecionales: aquellos recursos que las provincias reciben del Gobierno Nacional, pero que no se encuentran reglados por una ley que exponga criterios objetivos de cara a su distribución.

nieri 7d.jpg Nieri es precandidato a renovar su banca en la Cámara Baja del Congreso.

En la administración Suarez, son varios los funcionarios que han expresado que esa falta de metodología puede haberse aprovechado para, lisa y llanamente, discriminar a la provincia. Además, beneficiando a otras que son del color político del Gobierno nacional en la misma jugada. Si bien esto es casi imposible de comprobar, sí son elocuentes los números en cuanto a la diferencia que se ha hecho: Mendoza está última desde hace casi 3 años.

La estrategia local por los fondos

"Todavía no es el juicio, lo que se ha iniciado es el reclamo administrativo. Hay que agotar esa instancia y esperar la respuesta", respondió Nieri. Lo mismo pasa en en torno a la queja que inició el Ejecutivo por el "cepo" del Banco Central que no le permite financiar el 100% de su deuda en dólares a cambio oficial: primero debe reclamarse por aquella vía y recién ahí puede tomar curso una estrategia plenamente por vía judicial.

No fue lo único que respondió el diputado al respecto. También se le consultó por qué se desistió dos años atrás (cuando él era titular de Hacienda) de hacer el reclamo y sí se hizo ahora, anunciándolo justamente pocos días antes de las elecciones (y cuando ya otro candidato, Luis Petri, lo había puesto como una de sus promesas de campaña).

image.png En tres años, la estimación dice que un mendocino recibió apenas la décima parte de lo que le envió Nación a cada riojano. Ejemplos a un extremo y otro de la tabla.

"Bueno, no hay nada (raro). Son simplemente los tiempos que se manejan. Si me das a mí, yo no haría juicio, porque prefiero mostrar los datos, exponer nuestros argumentos y esperar una respuesta. Nosotros ya hemos hecho esto, no es que lo evitamos. Por ejemplo, hicimos un juicio por el 15% de la deuda de ANSES a Mauricio Macri, que ese mismo proceso no lo quiso hacer el peronismo a Cristina Fernández: perdimos por ello miles de millones de pesos. Cuidando los intereses de los mendocinos, teníamos la obligación de iniciar ese procedimiento", aseguró.

La Cenicienta del oeste

En 2022, el gobernador Rodolfo Suarez encargó a su equipo que elaborara un informe sobre lo que, según la administración mendocina, es un proceso de discriminación sostenida que ha sufrido la provincia. Eso se adjuntó a un reclamo presentado ante el Ministerio del Interior a principios del mes de junio.

"Este es el primer paso para reparar el trato injusto y desigual hacia los mendocinos", dijo el gobernador en las redes sociales en aquel momento.

Tras la directiva de Suarez, el Ministerio de Hacienda de la provincia, junto al de Gobierno y a la Asesoría de Gobierno, comenzaron a diseñar la estrategia, mientras el primer grupo de especialistas analizaba los números y elaboraba un cuerpo de 5 anexos informativos. En ese material, los funcionarios describen a estas tierras y sus habitantes como "la Cenicienta del oeste argentino"

image.png Suarez inició el reclamo el 2 de junio.

"Es de recordar el olvidado y elemental principio de igualdad política, jurídica y económica de todos los Estados miembros de la Federación Argentina, sin preferencias político-partidarias de ningún tipo", reza el escrito oficial que, ahora, en palabras de Nieri, es la hoja de ruta para un reclamo cercano a los 100 mil millones de pesos.

