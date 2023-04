"Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, confirmados por el auditor general de la Nación, Alejandro Nieva, en 2022 un mendocino recibió $6.520 mientras que un ciudadano de Buenos Aires, $20.482", contó sobre los fondos totales que se repartieron en concepto de ATN y Transferencias No Automáticas.

Eso responde a que en total Mendoza recibió $13.134 millones mientras que Buenos Aires $359.849 millones, es decir 27 veces más.

Axel Kicillof recibió 27 veces más que Rodolfo Suarez

Esa es la cuenta que sacó la senadora después de conocer los números oficiales que le entregó la Auditoría General de la Nación, a partir de los informes de acceso público del Ministerio de Economía de la Nación.

Según esos datos a los que accedió Juri, en 2022 "un mendocino recibió $6.520 mientras que un ciudadano de Buenos Aires $20.482".

Axel Kicillof recibió de Alberto Fernández 27 veces más de lo que repartió a Rodolfo Suarez, según el dato relevado por senadores de Juntos por el Cambio.

"En total, a Mendoza llegó el 1,51% de esos fondos discrecionales, es decir $13.134 millones, y a la provincia de Buenos Aires el 41,27%, que equivalen a $359.849 millones", agregó la senadora.

"En términos de federalismo estos números son un agravio y una muestra más de lo que venimos sosteniendo: los mendocinos somos altamente discriminados por el Gobierno Nacional", puntualizó Mariana Juri.

"Los datos oficiales hablan solos y muestran diferencias y preferencias ostensibles", resaltó; y concluyó: "Argentina se merece una gestión de los recursos alejada de la política partidaria y electoral".

Qué son los ATN y las transferencias no automáticas que reparte la Nación discrecionalmente

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) definió los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) como "una ayuda extraordinaria ante situaciones de emergencia". Esos recursos no tienen un destino específico en el que las provincias estén obligados a utilizarlos.

Además de los ATN, el Gobierno nacional realiza otras transferencias no automáticas, como fondos para transporte, obras públicas y viviendas.

Mariana Juri ATN.jpg Total de transferencias no automáticas en 2022.

El proyecto de Juri para limitar el reparto de fondos discrecionales

El objetivo de la iniciativa, que no se tratará mientras el oficialismo así no lo mande, es que se regule y limite las arbitrariedades que tiene el sistema de entrega de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y de las Transferencias No Automáticas.

Mariana Juri sabe que el proyecto corre serio riesgo de dormir nuevamente en los cajones del Congreso pero apunta a que, al menos, sea tratado en comisiones del Senado para poner el tema sobre la mesa.

Según explicó la senadora, uno de los puntos principales de la propuesta para reducir la discrecionalidad de estos fondos que entrega la Nación a las provincias es que se acredite que la cantidad de fondos asignados a la provincia beneficiaria no implique que, durante el período fiscal que se trate, ésta reciba más del doble por habitante de los fondos que por Aportes del Tesoro Nacional hayan sido o sean asignados a las otras provincias.

Otro de los puntos a resaltar radica en el control del reparto. Si bien por definición son otorgados en casos de emergencia y sin un destino concreto, el proyecto de Juri remarca que luego de la entrega sería necesario, por un lado, una argumentación por parte de la Provincia del uso de esos fondos y, por otro, una rendición del mismo ante el Congreso de la Nación.

La necesidad de este apartado, según la senadora mendocina, radica en que "en los últimos tres años, el Gobierno nacional ha hecho una distribución con fuerte sesgo político de estos fondos públicos".

"Necesitamos un tratamiento urgente de este proyecto que venimos impulsado desde hace tiempo para que, en un año electoral como el actual, los fondos públicos no sean utilizados para instalar candidatos, ni partidos políticos, y se cumpla el destino que establecen las leyes de ATN y de Transferencias No Automáticas", expresó la senadora.

Concretamente, según indicaron desde el departamento de prensa de Juri, el proyecto de ley introduce mecanismos tendientes a acotar los márgenes de discrecionalidad en la distribución de los ATN por parte del Poder Ejecutivo Nacional así como su utilización con fines meramente electorales: prohíbe la asignación de ATN en los 60 días previos a la fecha de elecciones nacionales y provinciales; define un coeficiente de correlación en la asignación de fondos entre provincias; y establece criterios de asignación -fundamentación, plazos, justificación, etc.- y un mecanismo de control -ex post- por parte del Senado de la Nación- respecto al cumplimiento de dichos criterios.

"Buscamos cambiar, por criterios objetivos y alejados de lo electoral, una tendencia que el presidente Alberto Fernández exacerbó. Los ATN son fondos públicos que el Estado nacional debe entregar en el marco de emergencias o situaciones extremas y no para favorecer candidatos municipales, ni provinciales", argumentó Juri.