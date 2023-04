Sergio Berni fue brutalmente agredido a piñas y piedrazos por compañeros de un chofer asesinado

Sin embargo, apenas llegó fue recibido con insultos y luego la situación derivó en golpes de puño contra Berni, quien fue herido en su rostro, así como también recibió pedradas..

Unos minutos después lo redujeron y lo pusieron contra un paredón. “Mentiroso, renunciá”, fueron algunos de los insultos que le dijeron los distintos compañeros de Barrientos. Cerca de las 12 del mediodía, el ministro de Seguridad bonaerense trató de retirarse junto con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrío.

“Es lógico esto, hay un compañero muerto, ¿por qué no vinieron antes?”, aseguró uno de los voceros de la protesta casi cara a cara con Berni.

Luego de recomponerse de los golpes, Berni aseguró "estoy acá porque entiendo el problema por el que están pasando. No hay nadie que venga acá. Yo estoy acá y pongo la cara, pero necesito hablar con ellos. Yo no salgo corriendo como todos los demás, de acá no me muevo hasta que hable con ellos”.

“Acá hay una cadena de responsabilidades, pero el que siempre está en la calle soy yo”, agregó.

El chofer asesinado

El chofer, identificado como Daniel Barrientos, fue asesinado durante la madrugada de un disparo en el pecho luego de que dos delincuentes intentaran robar en un colectivo en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió cerca de las 4.30, cuando una unidad de la línea 620, de la empresa Nueva Idea, se encontraba circulando por la calle Bernardino Escribano y Cullen, en el barrio Vernazza de esa localidad del partido de La Matanza.

En el momento del intento de robo, uno de los pasajeros, que era policía, dio la voz de alto y uno de los asaltantes disparó hacia la víctima, informaron fuentes judiciales.

"Abrazamos a la familia de Daniel Barrientos, y nos ponemos a disposición tras este hecho que conmueve y que duele a toda la sociedad argentina", expresó la UTA.

