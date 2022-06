Neonatólogos del Lagomaggiore denunciaron falta de personal y la directora del hospital lo negó

En dialogo con el programa Mediodía de Radio Nihuil, autoridades del sanatorio y representantes de los profesionales mostraron diferentes posturas respecto al preocupante tema denunciado: la falta de personal en el sector de Neonatología.

Ricardo Daniel Jiménez, secretario adjunto de AMPROS (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud) explicó que denunció ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura Provincial la falta de médicos para atender a los recién nacidos prematuros, y por otro lado, Roxana cabrera, directora del Lagomaggiore, negó esta versión y defendió la gestión del Ministerio de Salud.

neonatologia (1).jpg El secretario adjunto de AMPROS destacó lo complicado que es especializarse en neonatología, y la escasa remuneración que se obtiene trabajando para el Estado, y ello deriva en la falta de especialistas en este rubro.

La postura de los profesionales de neonatología

Consultado en Radio Nihuil sobre la denuncia realizada este jueves, Ricardo Daniel Jiménez señaló al aire que "acompañamos a la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura a los neonatólogos por las circunstancias que están viviendo. La cantidad de neonatólogos es insuficiente, y el problema que ellos tienen no escapa a la problemática que se está viendo en la salud en general", dijo el secretario adjunto del gremio de los profesionales de la salud.

Para detallar el tema, Giménez denunció: "Normalmente para poder cubrir el servicio de neonatología, se está necesitando cuatro neonatólogos. En este momento, algunas guardias se están cubriendo por tres profesionales y se ha llegado al caso, en fines de semana, en que se ha cubierto por dos".

Respecto al motivo de esta falta de especialistas, el gremialista y médico disparó un motivo alarmante: "Pasa que no se han ido reponiendo los cargos, y en algunos casos se han repuesto con prestadores. La situación no se escapa a todo lo que está ocurriendo con las otras especialidades, donde por la falta de estímulo y por lo mal pago, no se está capacitando la gente".

"Hay que tener en cuenta que para ser un neonatólogo hay que hacer una residencia de cuatro años para ser médico pediatra. Luego se hace otra residencia de segundo nivel que son tres años más" "Hay que tener en cuenta que para ser un neonatólogo hay que hacer una residencia de cuatro años para ser médico pediatra. Luego se hace otra residencia de segundo nivel que son tres años más"

josé luis ramón legislatura de mendoza.jpg Los neonatólogos hicieron la denuncia de falta de personal en el hospital Lagomaggiore ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura de Mendoza

Falta de estímulo económico

Luego el dirigente de AMPROS aportó, respecto a la falta de motivación de médicos para especializarse en este rubro: "Entonces no hay un estímulo económico para atraer a esta especialidad, como en otras, como terapia intensiva, donde no se presentan al no ser retribuidas como corresponde, y encuentran en otros países o provincias lugares donde son reconocidos y les resulta más rentable".

Jiménez señaló que esto no sólo pasa con los neonatólogos al decir: "El problema hay que evaluarlo de acuerdo a las especialidades. Hay algunas que son rentables, y otras que no lo son tanto. Cuando alguien se recibe de médico, opta por especialidades que no son tan exigentes como, neonatología, terapia intensiva, unidad coronaria u otras. Entonces busca otras como oftalmología, dermatología, que son menos estresantes o tienen menos horas de estar a disposición.

Los periodistas de Nihuil pidieron la confirmación de un dato que habla de la salida de unos 15 médicos del Lagomaggiore. "Es así, y lo lamentable es que se ha puesto de manifiesto en la Comisión de Derechos y Garantías es que los que están, los que se están formando, y muchos que llevan muchísimos años, están pensando en emigrar a otros países", afirmó Jiménez.

Luego disparó con dureza: "Realmente, con lo que cuesta formar a estos especialistas, creo que hay un desmanejo total en lo que es la salud de Mendoza".

Consultado el representante de los profesionales sobre cuál fue la reacción de los legisladores que integran la Comisión de Derechos y Garantías, detalló que “les llamó mucho la atención la situación que está pasando. Insisto, no es un problema sólo de los neonatólogos, sino que se repite en las distintas especialidades. Dijeron que lo iban a tratar desde su comisión. Por supuesto que ellos no son el Poder Ejecutivo y no tienen en sus manos la resolución del caso. Nosotros creemos que la única resolución del problema viene desde lo salarial".

En una parte de la charla con Carina Scandura y Carlos Hernández, Jiménez negó la versión que denunciaba que este fin de semana no hubo guardia en el Lagomaggiore por falta de neonatólogos. "Tengo entendido que había sólo dos especialistas y fue cubierto por un tercero, y así y todo, terminó siendo insuficiente", explicó.

FInalmente, al pedirle al gremialista una cifra testigo sobre los salarios que perciben los neonatólogos, expresó: "Por ejemplo, una de las neonatólogas que está en Clase 1, la clase inicial, está cobrando $80.000 por 24 horas semanales, en una guardia semanal", concluyó.

Roxana Cabrera.1jpg La directora del hospital Luis Lagomaggiore, Roxana Cabrera, negó las acusaciones y reivindicó su gestión y la política del Ministerio de Salud de la provincia.

Desde el hospital refutan los dichos de AMPROS

Para escuchar la otra campana, en el programa Mediodía, luego de dialogar con el dirigente de AMPROS, se entrevistó a Roxana Cabrera, la directora del Lagomaggiore

El primer tema, y más preocupante sobre el que se consultó a Cabrera fue sobre el faltante de médicos denunciado. Primero agradeció la oportunidad para explicar la situación, y disparó que "hay información que no es específica ni exacta”.

“Nosotros tenemos una dotación de neonatólogos, que es un recurso humano que es bastante crítico, con una alta formación, y que tiene un expertise (pericia) para estar en la neonatología que nosotros tenemos, que es de alta complejidad, de unos 39 médicos, y dos residentes. Estos profesionales tienen guardias, tienen cargos de planta, y mayor dedicación –carga horaria extra, según las necesidades- la mayoría de los médicos. Hay médicos que hacen prestaciones y otros que tienen contratos. Este sería uno de los staffs", explicó puntualmente la directora.

“En realidad, nosotros no tenemos faltantes de médicos neonatólogos. Hace un tiempo lo dije, y está bueno tener el espacio para aclarar específicamente esta referencia” “En realidad, nosotros no tenemos faltantes de médicos neonatólogos. Hace un tiempo lo dije, y está bueno tener el espacio para aclarar específicamente esta referencia”

Continuando la enumeración, la directora sumó: "Además de los médicos que nosotros tenemos en seguimiento lineal, tenemos también cuatro médicos por guardia los lunes, martes, miércoles y domingo. Y tres médicos de guardia, los jueves, viernes y sábados".

Cabrera afirmó que "no tenemos faltante de guardia, porque la relación médico-paciente, según la criticidad del paciente, tenemos un número. Hay 16 unidades de terapia intensiva, y en esas 16 unidades tengo que tener un médico de guardia cada cuatro neonatos".

Luego redondeó: "Por lo tanto, los médicos de guardia no son insuficientes y los médicos de seguimiento lineal tampoco, y esto marca un poco todos los resultados que hemos tenido en lo que se refiere al tema de mortalidad infantil”.

Separando escasez de faltante

En procura de aclarar más los conceptos vertidos en la entrevista radial de este jueves, Cabrera explicó: "Es importante que hagamos una separación de todo esto, porque se pueden malinterpretar las cosas. Se han hecho distintas gestiones para que todo el recurso humano de estas características, que es verdad, con este expertise es escaso, sea atendido, lo cual no quiere decir que nosotros tengamos un faltante en este momento en el hospital para garantizar la salud de nuestros niños".

Cotejando cifras entre las manejadas por AMPROS y los de la funcionaria, donde los primeros dicen que hay 21 profesionales para las guardias, y la directora del hospital señala 39, la doctora Cabrera negó los números del gremio. "Eso significaría que tenemos tres médicos de guardia por día, en los siete días de la semana. Esto no es real, nosotros tenemos los diagramas con nombres y apellidos de los neonatólogos. Sólo el jueves, viernes y sábado tenemos tres médicos por guardia, lo que no quiere decir que sean las personas que están en el hospital atendiendo los niños, porque además tenemos un staff de 39 médicos que hacen el seguimiento lineal", detalló.

La directora también sacó a relucir un logro no menor de su gestión: "Esto quiere decir que los niños, de lunes a sábado tienen un control con un mismo médico. Esto nos ha permitido, como una estrategia muy buena de nuestro ministerio, y de Maternidad e Infancia, y en la misma línea del hospital Lagomaggiore, disminuir la mortalidad neonatal. Porque un mismo médico ve siempre al mismo niño y puede evaluarlo día a día".

Otra referencia puesta en el tapete para defender su gestión fue: "Hay que destacar que han disminuido sustancialmente los nacimientos, y también han disminuido los nacimientos de niños de menos de 1.500 gramos, que son los que nosotros, en complejidad 3D tenemos que atender, y que son potestad pura de un neonatólogo y no de un pediatra".

Respecto a la denuncia de un éxodo de profesionales del Lagomaggiore, en particular de Neo, su máxima autoridad aclaró: "Nos ha pasado que hemos tenido disminución de neonatólogos en algunos casos porque, de repente han ganado cargos en otros lugares. También hemos tenido faltas por licencias prolongadas por enfermedad, licencias por embarazo, y esto ha hecho que tengamos que hacer una redistribución del recurso para garantizar el número mínimo, que son tres para nuestra neonatología".

Para dar datos concretos, se le preguntó sobre los valores salariales, del personal, a lo que Cabrera dio como ejemplo que se paga la prestación a $27.000 por día de semana, y $29.000 por el fin de semana en su hospital.

Para cerrar la entrevista, Roxana Cabrera quiso aportar otro tema álgido de las paritarias con los profesionales, y es el de los pases a planta. "Lo otro, que no es menor, es que, en esta gestión, se han pasado a siete profesionales de neonatología a planta en la última paritaria. Y se está gestionando, además de las 17 mayores dedicaciones, tres más. ¿Por qué?: Porque estamos armando una política de salud pública, junto con el Ministerio y la Dirección de Maternidad e Infancia, tendiendo a tener una neonatología con más unidades críticas de terapia intensiva".

