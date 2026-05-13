Natalio Mema, en 7D: "Me siento preparado para ser gobernador"

En una entrevista con el equipo de 7D -que se emite por El Siete-, el abogado (39) se lanzó oficialmente a la carrera, que ya tiene dentro del radicalismo a otros aspirantes, como es el caso de su compañero en el gabinete, Tadeo García Zalazar. Por fuera del cornejismo están el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez y aunque todavía no se manifestó públicamente persisten las especulaciones de una potencial candidatura del diputado Luis Petri, ahora en las filas de la Libertad Avanza.

Mema es uno de los funcionarios más jóvenes de la gestión de Cornejo y se mantiene en el Gobierno desde hace varios años. Ingresó a la función pública durante la gestión de Rodolfo Suarez, como secretario de Servicios Públicos.