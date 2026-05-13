El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, anunció este miércoles en 7D que irá como candidato a gobernador en las elecciones de 2027. Así es el último en anotarse para suceder a Alfredo Cornejo.
Natalio Mema, en 7D: "Me siento preparado para ser gobernador"
El actual ministro de Gobierno es una de las figuras importantes de Cambia Mendoza. Dijo que tiene la madurez suficiente para encarar la sucesión de Cornejo
En una entrevista con el equipo de 7D -que se emite por El Siete-, el abogado (39) se lanzó oficialmente a la carrera, que ya tiene dentro del radicalismo a otros aspirantes, como es el caso de su compañero en el gabinete, Tadeo García Zalazar. Por fuera del cornejismo están el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez y aunque todavía no se manifestó públicamente persisten las especulaciones de una potencial candidatura del diputado Luis Petri, ahora en las filas de la Libertad Avanza.
Mema es uno de los funcionarios más jóvenes de la gestión de Cornejo y se mantiene en el Gobierno desde hace varios años. Ingresó a la función pública durante la gestión de Rodolfo Suarez, como secretario de Servicios Públicos.
Entre sus logros, además de ser una figura clave de Cambia Mendoza (la coalición que hizo ganar al radicalismo por una década), se recuerda su trabajo en la reformulación del transporte en el Mendotran.
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