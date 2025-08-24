Inicio Política Nahuel Gallo
"Nahuel es víctima de un delito de lesa humanidad", dijo la esposa del gendarme detenido en Venezuela

María Gómez reiteró que su esposo Nahuel Gallo, con quien vivió en Mendoza, no tiene una acusación formal de Venezuela

Por UNO
María Alexandra y Nahuel con el pequeño hijo que tienen.

María Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien denunció públicamente la desaparición forzada de su marido en Venezuela, calificó el hecho como “un crimen de lesa humanidad” y, a ocho meses de la detención, asegura que no fue presentado “ante ningún tribunal” ni se conocen oficialmente las razones de su arresto.

Gómez y Gallo vivieron un tiempo en Mendoza, precisamente en Luján. Fue cuando el gendarme estuvo destinado en el escuadrón de Uspallata.

“Desde el primer momento, Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada. Ante cualquier organismo internacional, eso es un crimen de lesa humanidad y es lo que venimos denunciando hace ya más de ocho meses”, afirmó Gómez por Radio Rivadavia.

En el medio, Nahuel Gallo, en una de las pocas imágenes que se tienen de su cautiverio en Venezuela.

Sin información oficial sobre Nahuel Gallo

El gobierno de Nicolás Maduro acusa a Gallo de presunto espionaje y de intentar promover un golpe de Estado en Venezuela, pero su pareja sostiene que esas acusaciones surgieron sólo “cuando se hizo la presión mediática sobre el caso” y denuncia que, pese a esas imputaciones, “a Nahuel no lo han presentado ante ningún tribunal con competencia en terrorismo ni en nada de eso”.

Sobre el paradero del gendarme argentino, Gómez indicó que no cuenta con información oficial. “No sé dónde está Nahuel Agustín por medios oficiales. Lo sé por otros extranjeros que estuvieron con él en la misma situación, como los americanos que fueron liberados”, relató.

Al ser consultada sobre la posibilidad de un operativo internacional para su liberación, Gómez evitó dar detalles, aunque confirmó que el Estado argentino está involucrado en las gestiones diplomáticas.

“Sé que el Gobierno argentino está trabajando. Ayer (por el sábado) tuve contacto con la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), pero no comparten información conmigo. Ella siempre ha sido muy directa diciéndome que no puede compartir información, pero que se está trabajando para que pronto podamos tener a Nahuel en casa, que es lo que más deseamos”, señaló.

