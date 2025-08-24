"Nahuel es víctima de un delito de lesa humanidad", dijo la esposa del gendarme detenido en Venezuela

Nahuel Gallo detenido en Venezuela.JPG En el medio, Nahuel Gallo, en una de las pocas imágenes que se tienen de su cautiverio en Venezuela. Noticias Argentinas

Sin información oficial sobre Nahuel Gallo

El gobierno de Nicolás Maduro acusa a Gallo de presunto espionaje y de intentar promover un golpe de Estado en Venezuela, pero su pareja sostiene que esas acusaciones surgieron sólo “cuando se hizo la presión mediática sobre el caso” y denuncia que, pese a esas imputaciones, “a Nahuel no lo han presentado ante ningún tribunal con competencia en terrorismo ni en nada de eso”.

Sobre el paradero del gendarme argentino, Gómez indicó que no cuenta con información oficial. “No sé dónde está Nahuel Agustín por medios oficiales. Lo sé por otros extranjeros que estuvieron con él en la misma situación, como los americanos que fueron liberados”, relató.

Al ser consultada sobre la posibilidad de un operativo internacional para su liberación, Gómez evitó dar detalles, aunque confirmó que el Estado argentino está involucrado en las gestiones diplomáticas.

“Sé que el Gobierno argentino está trabajando. Ayer (por el sábado) tuve contacto con la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), pero no comparten información conmigo. Ella siempre ha sido muy directa diciéndome que no puede compartir información, pero que se está trabajando para que pronto podamos tener a Nahuel en casa, que es lo que más deseamos”, señaló.

Fuente: Noticias Argentinas.